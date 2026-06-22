Pampita contó por qué decidió abandonar a Moritán por Martín Pepa

Pampita Ardohain compartió detalles sobre el inicio de su relación con Martín Pepa en el programa Mundo Mundial de DGO. La conductora explicó que mantenía un vínculo previo con la familia del polista debido a diversas acciones solidarias realizadas en memoria de su hija Blanca.

Según relató la modelo, la madre de Martín acuñó una frase especial para una de las plazas inauguradas que decía "Blanca, con tu luz aquí jugamos". Sobre aquel gesto, Ardohain comentó que "Era muy significativo" para ella.

El acercamiento definitivo comenzó durante una peregrinación cuando Pampita llevaba apenas dos meses separada de Roberto García Moritán. Mientras caminaban, la madre de Pepa compartió sus planes inmediatos.

Según recordó la conductora, "Ella me contaba que al día siguiente tenía que viajar a Estados Unidos para buscar a una de sus nietas". Ante este comentario, la modelo realizó una consulta espontánea que terminó delatando su interés al preguntar "¿Y por qué no la va a buscar el padre?".

La respuesta de la mujer fue determinante al explicar que "Porque lo estoy ayudando a mi hijo, porque mi hijo se separó". Al enterarse de la situación sentimental de Martín, la reacción de Pampita fue de asombro y exclamó "¿Se separó?". La modelo recordó entre risas aquel episodio de timidez donde pensó "Ay, no, ¿qué hice?". Además, admitió que su pregunta no fue planificada sino que "Me salió solo" frente a quien hoy es su suegra.

La situación trascendió el momento de la caminata y llegó a oídos del polista al día siguiente. Durante un almuerzo, la mujer comentó a su círculo familiar que "Ayer caminé con Pampita. Yo la noté interesada en Martín". Por su parte, la modelo mencionó que en aquel momento "Martín dijo: 'Yo no hablé nunca con ella. No tengo el teléfono, nada. No entendí nada'". A pesar de no haber tenido contacto frecuente, la conductora confesó que en su juventud el deportista "Era el más lindo de todos".

Finalmente, Ardohain aclaró que la atracción surgió de manera instintiva a pesar del paso del tiempo. La modelo señaló que "Nunca más lo había visto en 20 años. No sé ni cómo era actualmente esa persona", pero recalcó que un impulso interno la llevó a indagar sobre su presente. Esta serie de coincidencias y comentarios familiares permitieron que el vínculo se restableciera después de 20 años sin verse.