Pampita contó por qué Pepa la abandonó y destapó lo peor de su separación

Pampita y Martín Pepa protagonizan una nueva separación que despertó una fuerte repercusión mediática en los programas de espectáculos. Frente a los rumores sobre los motivos del final de su romance con el polista, la modelo enfrentó los micrófonos de LAM durante un desfile y declaró: “Estoy bien, muy bien”.

Lejos de alimentar las especulaciones sobre una supuesta crisis provocada por conductas intensas o tóxicas, la conductora eligió mantener el hermetismo y preservar los detalles. “La verdad no quiero entrar en ese tema porque no quiero que mi vida privada esté en televisión. No quiero que mi vida privada esté en el escrutinio”, explicó.

La modelo señaló que, aunque ella se encuentra acostumbrada a la alta exposición mediática, su expareja no pertenece al mismo medio. “La verdad es que quiero cuidar ciertas cosas, ciertos ámbitos y yo puedo estar expuesta, pero tal vez la otra persona no. Hay que respetar al otro y lo que siente... hay que cuidarlo. Y estoy en mi derecho de decir ‘esta puerta no quiero abrirla’”, sostuvo.

Frente a las versiones que circularon por estos días, hizo un pedido directo y lanzó: “Espero que no se metan y nos dejen tranquilos”. Luego profundizó sobre el impacto del asedio mediático: “Esta intromisión molesta, causa mala sensación... Obviamente entiendo el trabajo, lo respeto, pero uno puede alimentarlo o no y yo prefiero no hacerlo”.

Ante las versiones deslizadas por Yanina Latorre sobre presunta toxicidad que habría detonado el final del vínculo, optó por no engancharse. “Estoy acostumbrada a que digan cosas feas de mí, pero bueno, no puedo hacer nada. No lo puedo evitar”, expresó. Finalmente remató: “No me voy a definir. No me corresponde hablar de mí”.