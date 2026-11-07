Pampita empezó una cacería de burjas por la filtración de su separación

El ambiente de la farándula volvió a sacudirse tras conocerse el nuevo final de la relación entre Pampita Ardohain y Martín Pepa. La ruptura se habría desencadenado por una decisión de él, apelando nuevamente al desgaste generado por las distancias y las complejas agendas. Aunque la modelo evitó dar explicaciones públicas, puertas adentro se habría desatado una verdadera tormenta.

Horas después de dar la primicia en SQP, Yanina Latorre dio detalles del escándalo interno que estaría sacudiendo al círculo de la conductora. Pampita está enojadísima con sus amigas, reveló la comunicadora al aire sobre el malestar de la modelo. Pampita está enojadísima con sus amigas. Las agarró por separado y les dijo: "¿Cómo puede ser que Yanina Latorre siempre se entere de que me separo? ¿Quién se lo cuenta?", contó Yanina Latorre sobre la situación que desencadenó que la ruptura tome estado público.

La indignación de la famosa apuntaría directamente a su entorno más íntimo por la filtración de la información. Según contó Latorre, Carolina habría encarado a sus más cercanas con un contundente planteo: "¿Cómo puede ser que Yanina Latorre siempre se entere de que me separo? ¿Quién se lo cuenta?". Esa desconfianza generó fuertes cruces individuales dentro del grupo.

En medio de esa búsqueda de la supuesta delatora, el conflicto habría escalado rapidamente. Estuvo hablando por separado con varias de sus amigas y algunas le dijeron: No me cuentes más tu vida, sumó Yanina sobre la drástica postura que tomaron para no quedar envueltas en sospechas ni romper el vínculo. Estuvo hablando con varias de sus amigas y algunas le dijeron: No me cuentes más tu vida, sumó Latorre sobre la búsqueda de las amigas de la modelo por evitar quebrar la confianza. Además, reveló que la información le llegó del lado del polo.

Para desactivar la tensión dentro de ese grupo de íntimos, la conductora desmintió que la información haya salido de ahí. No fue ninguna de las amigas de Pampita. No hablé con ningunas porque sabía que si me iban a decir que no, afirmó para despejar las dudas que recaían sobre las confidentes de la modelo.

Finalmente, Latorre expuso el verdadero origen del dato que terminó detonando el conflicto mediático. Él se lo contó a alguien de su entorno y esa persona habló de más. Me llamaron por teléfono y me dijeron: Pepa dejó a Pampita. La persona que me lo contó es del polo, sentenció Yanina para librar de culpas al entorno de la modelo.