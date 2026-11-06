Carolina “Pampita” Ardohain respondió a las críticas sobre su personalidad en el amor tras los rumores de separación de Martín Pepa. La modelo habló en el programa LAM con Pepe Ochoa y defendió su postura frente a las versiones que circulan sobre su vida privada.

Con frases tajantes dejó en claro que solo los protagonistas conocen la verdad de los vínculos amorosos y remarcó su intención de cuidar su intimidad frente a la exposición mediática.

Ante las consultas sobre si se consideraba una persona difícil en pareja prefirió no definirse y cuestionó a quienes opinan sin fundamentos reales. “Los únicos que pueden hablar de las cosas siempre son los protagonistas”, expresó la conductora para poner fin a las especulaciones sobre su corazón y su reciente vínculo con el empresario.