Pampita filtró por error una foto de la China Suárez y se armó el escándalo

El universo de las redes sociales no perdona los despistes y esta vez la protagonista de un blooper viral fue Carolina Ardohain. La modelo quedó en el centro de todas las miradas tras realizar un movimiento inesperado en su cuenta oficial de Instagram que involucra directamente a Eugenia la China Suárez.

La ex de Benjamín Vicuña había subido a su perfil personal un carrusel con sus últimos looks. Todo transcurría con normalidad en las plataformas hasta que los usuarios notaron que la conductora había republicado ese mismo contenido en sus propias historias. Aunque la publicación permaneció visible menos de 20 segundos y fue eliminada de inmediato, el tiempo resultó suficiente para que varios seguidores atentos guardaran el testimonio gráfico.

El panelista Pepe Ochoa estuvo atento a la plataforma y logró capturar la pantalla justo a tiempo para dejar al descubierto la acción. La maniobra alimentó de inmediato las especulaciones sobre si la jurado intentaba en realidad enviar la imagen por mensaje privado a alguna persona de su entorno cercano para comentarla y terminó apretando el botón equivocado por accidente.

A pesar de que ambas figuras mostraron en el último tiempo un trato cordial y maduro por el bienestar de los hermanos que tienen en común, este desliz digital reabrió las sospechas del público sobre la verdadera relación que mantienen lejos de las cámaras. Por el momento, la modelo prefirió continuar subiendo material habitual a sus redes y no emitir comentarios al respecto.