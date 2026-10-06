Pampita hizo trampa en la peregrinación de Luján: el detalle de la indignación

Ángel de Brito y Carolina Pampita Ardohain quedaron en el centro de las miradas tras una revelación en Bondi Live. El periodista contó que la modelo enfrentó duras acusaciones por subir una foto arriba de una combi en pleno trayecto a la basílica.

La polémica estalló cuando revelaron que la famosa no habría completado a pie los 60 kilómetros bajo la lluvia. "Tenemos problemas con Pampita porque fue a la peregrinación de Luján y la acusan de hacer trampa", comenzó diciendo el conductor en el programa.

En ese momento, Matilda Blanco salió al cruce para defender a la figura y explicó la prueba del escándalo. "Ella subió una foto donde parte del camino está en un colectivo, en una combi. No es que lo oculta", detalló la panelista sobre la imagen de la discordia.

Ante los cuestionamientos, el presentador remarcó que nadie está obligado a hacer todo el recorrido a pie. "Y va todos los años. Y hay gente que no puede caminar todo, todo, todo, todos esos kilómetros", cerró para respaldar la fe de la conductora.