Pampita impone la falda de cuadros como tendencia para este invierno

Carolina Ardohain volvió a posicionarse como una referencia de estilo al mostrar una prenda que dominará los meses de frío. La modelo eligió para su aparición una falda larga con estampa de cuadros en una paleta de colores tierra que incluyó tonos beige, camel y marrón. Esta elección confirma que los diseños escoceses y el tartán recuperaron un lugar central en las colecciones de la temporada invernal de 2026.

El conjunto se armó con una remera de tejido ajustada en color crudo y mangas largas para equilibrar el protagonismo del estampado. Para completar el look, sumó un cinturón ancho con tachas metálicas que definió su silueta y aportó una estética moderna. El calzado consistió en unas botas altas color marrón chocolate, una opción funcional para las bajas temperaturas que además ayuda a estilizar la figura.

Esta tendencia no se limita solo a las faldas, ya que el estampado de cuadros también aparece en blazers y tapados. La versatilidad de este tipo de piezas permite combinarlas con prendas básicas en tonos neutros como el blanco o el negro, o incluso con abrigos de estilo oversized para lograr diferentes estilos según la ocasión. Con esta propuesta, la conductora reafirmó la vigencia de los clásicos que combinan sofisticación y comodidad.