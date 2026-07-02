Pampita marca la tendencia de invierno con top de brillo y cuero negro

Pampita presentó a través de un video en sus historias de Instagram un estilismo que fusiona elegancia y comodidad para la temporada de frío. El conjunto destaca por un top de tejido sin mangas con cuello alto y acabado metalizado en gris y negro que aporta un brillo sutil.

Esta prenda central se complementa con un pantalón de cuero negro de tiro alto y corte sastrero que incluye bolsillos laterales y un cinturón a tono para estilizar la figura. La conductora, que recientemente confesó sobre su fama que "En promedio es casi todo bueno", optó por un estilo minimalista en los complementos.

Utilizó argollas plateadas y un brazalete ancho negro con aplicaciones de metal. El look se completó con el cabello lacio dividido al medio y un maquillaje natural que resalta su luminosidad. Esta combinación de texturas resulta versátil para eventos nocturnos o salidas especiales durante el invierno.