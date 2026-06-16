Pampita marca tendencia con su nuevo look de jean y camisa satinada

Carolina Ardohain presentó un conjunto que destaca por el equilibrio entre lo clásico y lo moderno. La modelo seleccionó una camisa de satén en color verde oliva, una de las tonalidades centrales de esta temporada por su facilidad para integrarse con básicos.

Al llevar la prenda ligeramente suelta, logró un efecto de movimiento que aporta un aire relajado a su imagen general. Para complementar la parte superior, utilizó un jean wide leg azul de tiro alto, una silueta que permite estilizar la figura manteniendo la comodidad.

El contraste entre el brillo del satén y la textura del denim permitió crear una armonía visual apta para diversas situaciones. El uso de accesorios fue estratégico para cerrar la propuesta. Un cinturón en tono marrón delimitó la cintura y aportó calidez al conjunto cromático. En cuanto al calzado, la conductora optó por unas botas en punta en tonos tierra, un elemento que eleva el estilo y se adapta a los climas fríos.

Esta combinación de básicos demuestra que la sofisticación se puede alcanzar sin recurrir a prendas extravagantes. La propuesta se apoya en la integración de tonos tierra y verde oliva, una mezcla funcional para las tendencias de otoño e invierno. Al replicar este tipo de elecciones, se obtiene un resultado elegante y versátil que funciona tanto para compromisos diurnos como nocturnos.