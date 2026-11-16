Pampita y Martín Pepa reaparecieron juntos este sábado en un evento social en el Hipódromo de Palermo donde fueron captados por todas las cámaras. La pareja afrontaba nuevos rumores de ruptura luego de que hace poco más de diez días Yanina Latorre revelara que estaban separados.

En las imágenes se los veía muy felices disfrutando de la jornada y muy cómplices entre abrazos y gestos de cariño. Cuando habló en LAM tras los rumores de separación hace poco más de una semana Pampita había evitado confirmar o desmentir y aseguró que mantendría su vínculo en privado pidiendo que por favor los dejaran tranquilos.

Pampita y Martín Pepa decidieron terminar con semanas de especulaciones y una imagen vale más que mil palabras aunque ella compartió fotos y videos del evento en sus redes pero en ninguna aparecía junto a su novio para respetarlo.

Hay que respetar al otro y lo que siente el otro hay que cuidarlo y estoy en mi derecho de decir esta puerta yo no quiero abrirla había dicho Pampita sobre el tema. Por otro lado Yanina Latorre reveló que la modelo se habría enfurecido con su entorno especialmente con sus amigas porque cree que hay una persona que filtra toda su información personal.