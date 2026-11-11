Pampita peregrinó de madrugada a Luján para ver al papa León XIV

La modelo Carolina Ardohain, conocida popularmente como Pampita, junto a su amiga y maquilladora personal Estefanía Novillo, protagonizó una emocionante peregrinación hacia la Basílica de Luján con el objetivo de presenciar la última ceremonia religiosa del Sumo Pontífice en el país, el Papa León XIV.

La conductora ya había asistido al encuentro litúrgico realizado en el Monumento de los Españoles del barrio porteño de Palermo, pero decidió emprender este nuevo trayecto nocturno hacia el santuario mariano para ser parte de otra jornada histórica rodeada de una inmensa multitud de creyentes.

A través de sus perfiles digitales, la presentadora fue registrando minuciosamente cada instante del recorrido que inició en plena oscuridad, mostrando carteles indicativos, mochilas, abrigos y reposeras de los asistentes que avanzaban a paso firme sobre la ruta para resistir la prolongada vigilia previa.

Una de las postales más destacadas fue una instantánea grupal capturada exactamente a las 04:43 horas, donde las caminantes lucían gorras blancas mientras avanzaban sonrientes en medio del flujo de peregrinos con la impactante estructura de las torres iluminadas del templo sagrado recortándose al fondo del paisaje.

Entre el material compartido se destacaron diversas imágenes de la gente preparada para la larga jornada de fe, incluyendo la emotiva fotografía de una feligrés que transportaba una bandera adornada con el rostro de la máxima autoridad de la Iglesia Católica junto a su silla plegable.

Al salir el sol, la figura del espectáculo se ubicó detrás de las estructuras de contención metálicas en las inmediaciones del santuario, consolidando así otra manifestación de su histórica piedad mariana en una cita que combinó su fe habitual con un evento de trascendencia mundial.