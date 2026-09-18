Pampita redefinió la tendencia “polka dots” con un look a puro volumen

Pampita viajó a Nueva York para participar de una presentación de la firma Carolina Herrera, donde captó la atención del público gracias a un atuendo que redefinió el clásico estampado polka dots mediante una silueta de marcado volumen.

El vestuario de la casa de la diseñadora venezolana propuso un diseño de estética teatral en blanco y negro. La pieza superior presentó un cuello redondo, un corte sin mangas y un calce ceñido que marcó la cintura con lunares oscuros sobre un fondo claro. En contraste, la parte inferior consistió en una falda de corte arquitectónico que invirtió el patrón cromático al exhibir lunares blancos sobre un fondo negro profundo.

Esta estructura generó un efecto de dos piezas donde la falda cayó hasta el suelo con una ligera cola, sostenida por volúmenes internos que mantuvieron su forma exuberante durante el desplazamiento. Con este planteamiento, la presentación ofreció una lectura contemporánea y escultórica del tradicional motivo de lunares.

La elección de faldas amplias responde a una de las corrientes de la temporada, la cual posiciona al maxivolumen como protagonista de los eventos de gala, desplazando la relevancia de los accesorios. El uso de la paleta en blanco y negro aportó sobriedad y atemporalidad, mientras que la escala de la prenda transformó el motivo clásico en una declaración de alta costura. Con su presencia en la Gran Manzana, la referente de estilo reafirmó su capacidad para generar repercusión mediática e impulsar tendencias dirigidas a las próximas alfombras rojas.