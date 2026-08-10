Pampita reveló cuándo fue la crisis económica más fuerte que sufrió

Carolina Ardohain participó en el programa PH Podemos Hablar y compartió detalles sobre una de las etapas más complejas de su vida personal. La modelo explicó que tras su divorcio atravesó una crisis financiera total mientras esperaba el nacimiento de su primera hija. En el ciclo conducido por Andy Kusnetzoff, la invitada pasó al frente para relatar su experiencia con la falta de recursos económicos.

Durante la charla, la conductora rememoró que su situación financiera se vio seriamente afectada luego de la separación legal. Ante los demás presentes admitió que "No tenía un centavo, mi divorcio me dejó en la quiebra" y señaló que la situación llegó a niveles críticos. Según su testimonio, "Mi contador me prestaba plata para los impuestos que se pagan un año después. Tenía cero pesos en mi cuenta" lo que la obligaba a depender de terceros para cumplir sus obligaciones.

El relato se centró en su vivencia en Chile, donde residía durante aquel primer embarazo. La modelo describió la angustia de observar productos infantiles sin posibilidad de adquirirlos. Al respecto comentó que "Estaba embarazada en Chile, veía cosas de bebé y no podía comprar nada" y reveló un detalle íntimo sobre sus necesidades básicas. En ese marco recordó que "Le pedí plata a Benjamín para comprar corpiños" debido a la falta de liquidez inmediata.

Esta realidad marcó profundamente su inicio en la maternidad, ya que deseaba proveer elementos nuevos para su hija. Sobre este punto expresó conmovida que "Mi primera hija tuvo todo heredado y a mí me hubiera encantado poder comprarle algo porque era mi primera maternidad". La situación se repetía diariamente al circular por la ciudad, donde "Todo era usado… veía una vidriera y no podía comprar nada", una circunstancia que impactó en su estado anímico de aquel entonces.

A pesar de las restricciones para compras recreativas o estéticas, la modelo aclaró que las necesidades primarias estaban cubiertas. Manifestó que "No me faltaba comida igual" para diferenciar su caso de una situación de indigencia extrema. En ese periodo, el apoyo del entorno cercano de su expareja resultó fundamental para equipar el hogar ante la llegada del bebé. Finalmente explicó que "Su familia me había regalado cochecito, cunita, ropita de bebé" permitiendo que la niña tuviera los elementos esenciales.