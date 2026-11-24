A casi dos meses del revuelo virtual, Carolina Pampita Ardohain habló sobre la inesperada publicación de la China Suárez que apareció en su cuenta personal de Instagram. Durante una entrevista con el ciclo Infama, emitido por la pantalla de América TV, la reconocida modelo decidió romper el silencio y detallar los motivos detrás del viral episodio.

Lejos de mostrarse incómoda por las consultas periodísticas, la conductora admitió sin rodeos sus dificultades habituales al momento de manejar las plataformas digitales. "La tecnología no es lo mío, evidentemente", expresó para justificar el descuido que rápidamente captó la atención de miles de seguidores y portales de espectáculos.

Asimismo, la empresaria dejó en claro que la situación no le generó ningún tipo de malestar ni arrepentimiento posterior. "No, me reí, me lo tomo con humor", afirmó ante las cámaras, desdramatizando por completo la repercusión mediática que tuvo aquel fugaz contenido en sus historias.

Ante la duda de si el archivo estaba destinado a un chat privado, aclaró que en realidad ella misma recibió el material por parte de su círculo íntimo. "No, me lo mandaron. Me lo mandaron mis amigas. Yo soy muy de meter la pata. No es la primera vez que me pasa. Cada tanto me avisa o mi sobrina o alguna amiga o mi cuñada: '¿Qué hiciste?'", relató entre risas.

Al reconstruir el instante exacto del incidente, remarcó que jamás tuvo la intención de replicar la fotografía en su perfil público. "No, no. En ese momento vi el posteo porque alguien me lo envió y no sé cómo toqué que se publicó unos segundos, pero bueno, qué va a ser", concluyó sobre el accidente digital.

El recordado blooper virtual tuvo lugar exactamente el pasado 24 de septiembre, cuando el perfil oficial de la jurado replicó una galería de imágenes perteneciente a la actriz. En dicho álbum, la artista exhibía diferentes vestuarios y destacaba una postal tomada en La casa de los sueños de Mauro Icardi, ubicada en Nordelta.

Aunque la historia fue eliminada de inmediato, el breve lapso resultó suficiente para que diversos internautas realizaran capturas de pantalla. Quien viralizó el descuido fue Pepe Ochoa, panelista del programa LAM en América TV, quien difundió la prueba en la red social X escribiendo: "A Pampita se le escapó un repost de la China. La borró al toque".