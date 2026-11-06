Pampita reveló que acampará más de 12 horas para ver al Papa León XIV

Pampita sumará su devoción a la marea de fieles que se reunirá para presenciar la histórica visita del Papa León XIV a la Argentina. La reconocida modelo forma parte del grupo de ciudadanos que ya organiza su logística personal para seguir de cerca el itinerario papal, el cual abarca puntos clave en Capital Federal, Claypole, Luján y Córdoba en medio de un inmenso operativo de seguridad.

La modelo Carolina Pampita Ardohain confirmó que llevará a cabo el plan que ideó durante la última peregrinación a Luján. Su objetivo principal consiste en instalarse con anticipación en el Monumento a los Españoles para asegurar su lugar en la ceremonia religiosa. La conductora admitió que la preparación logística ya está en marcha para acampar junto al grupo con el que suele marchar todos los años.

"Vamos a dormir ahí desde temprano, voy a estar 12 horas antes de la misa. Ya tengo bolsa de dormir y el bolsito. El tema baño se me está complicando, pero algo vamos a resolver", reveló la modelo sobre el reto que supone el ingreso al predio. Pampita remarcó que las normas de la organización impiden entrar y salir del perímetro delimitado, lo que exige llevar todo los insumos indispensables desde el inicio.

"Voy con dos amigas que somos muy devotas y católicas. Una misa con un Papa, rezar con millones de personas, se va a sentir una energía espectacular", expresó la conductora al detallar los elementos que alista para la jornada. El equipamiento personal incluirá raciones de comida, hidratación constante, abrigos y los suministros reglamentarios permitidos para resistir las largas horas de vigilia previas al inicio de la misa central.

Las normativas oficiales establecidas para el área del Monumento a los Españoles prohíben el acceso con carpas, valijas o sombrillas, aunque autorizan el ingreso de mochilas de hasta 15 litros, reposeras y bolsas de dormir. Las autoridades dispusieron cortes totales de tránsito en las arterias aledañas para garantizar la seguridad del Papa León XIV y de toda la multitud que se congregará en el lugar.