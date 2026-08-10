Pampita reveló quiénes fueron los culpables de su escandalosa separación

El regreso de Andy Kusnetzoff a la pantalla de Telefe contó con una tensa charla grabada el jueves anterior. En el segmento donde los invitados se preguntan entre sí, Yanina Latorre soltó "¿Por qué te molesta tanto cuando cuentan una separación tuya?". Con seriedad, la modelo respondió "No, no me molesta", aunque la periodista aseguró que sí le molestaba.

Pampita profundizó sobre el impacto de las noticias en su vida personal al explicar que "Lo que pasa es haces yo estoy descolocada, porque si la están contando es que es en el momento y yo ya estoy con mi propia carga emocional. No dormís, estoy tratando de ver cómo hago, tratando de salir a la calle. Me maquillo, para salir más decente…".

Ante la repregunta de Latorre sobre su estatus de figura pública con la frase "¿Pero entendés que sos una estrella?", ella contestó "Entiendo todo. No reniego de eso, hace más de dos décadas que estoy en esto…".

La panelista interrumpió diciendo "Pero te seguís enojando", a lo que la invitada aclaró "No me enojo, estoy cargando con mi propio dolor. A veces me gustaría estar tirada en la cama, pero tengo que trabajar, tengo que salir y el otro lo interpreta como que estoy enojada".

La discusión recordó la cobertura del fin de su vínculo con Pico Mónaco, donde Yanina rememoró que "Nos dijiste que éramos todos una mierda y estábamos hablando de una separación. Nada más".

La conductora fue determinante al explicar que "Es que seguramente esa semana fue una mierda. Y no estaba separada, me terminé separado por todo lo mediático". Además, sentenció que "A esa relación la estaban exponiendo mucho, le ponían muchas horas de tele y la estaban arruinando. La tele la estaba arruinando".

Por su parte, la conductora de SQP replicó "Yo no comparto. Somos los mensajeros nada más". Finalmente, el conductor del ciclo intentó mediar al concluir que "Igual, muchas veces es difícil bancarlo. Estás en todos los programas, te ves en cadena nacional…". Tras este cruce, la panelista sostuvo que la modelo "Tiene vínculos que uno tiene a los 15 años" y se mencionó que el presentador "No la puede ni ver".