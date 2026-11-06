Pampita reveló si se separó de su novio por culpa de una infidelidad

Carolina Pampita Ardohain enfrentó los micrófonos luego de confirmarse su ruptura sentimental con el expolista Martín Pepa. La conductora fue interceptada por la prensa y se refirió al difícil momento personal que atraviesa tras la separación. La famosa se mostró triste ante las cámaras y debió responder a las versiones periodísticas que señalaban una supuesta infidelidad como el motivo principal del final del vínculo amoroso.

Durante su palabra con el programa LAM, la protagonista Carolina Pampita Ardohain blanqueó su postura ante la exposición mediática que generó la noticia sobre su ruptura con Martín Pepa. “La verdad, no quiero entrar en ese tema porque no quiero que mi vida privada esté en los programas de televisión, pero yo estoy muy bien, así que gracias por preguntar”, reconoció la reconocida modelo frente a las consultas sobre los verdaderos motivos que habrían llevado al distanciamiento de la pareja.

La separación de Carolina Pampita Ardohain y Martín Pepa estuvo rodeada de especulaciones sobre supuestas infidelidades y tensiones vinculadas a su forma de encarar la relación. Ante este panorama, la figura pública remarcó su necesidad de preservar ciertos espacios íntimos. “No quiero que mi vida privada esté en el escrutinio. La verdad es que quiero cuidar ciertas cosas y ciertos ámbitos y yo estoy expuesta, pero a veces la otra persona no tiene por qué estar expuesta y no le gusta y quiero cuidar eso”, resaltó con firmeza.

Lejos de alimentar las versiones sobre terceros en discordia o supuestas infidelidades en su noviazgo con Martín Pepa, Carolina Pampita Ardohain insistió en la importancia de preservar al entorno. “Prefiero no contar cosas que son privadas. Hay que respetar al otro y lo que siente también el otro. Hay que respetarlo y hay que cuidarlo. Y estoy en mi derecho de decir, bueno, esta puerta yo no quiero abrirla y no voy a hablar de los medios”, enfatizó la modelo sobre su tajante decisión.

Hacia el final del intercambio periodístico, Carolina Pampita Ardohain también se refirió a las versiones cruzadas sobre una infidelidad y dejó en claro su malestar con las especulaciones. La reconocida figura del espectáculo nacional cerró su descargo con una contundente advertencia dirigida a quienes replican información falsa sobre su presente sentimental. Y disparó con absoluta claridad: “No quiero que hablen ni que mientan”.