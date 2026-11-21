En el marco de una exclusiva presentación realizada en el Hipódromo de Palermo, Carolina Pampita Ardohain dialogó con la prensa sobre su presente sentimental junto a Martín Pepa y respondió consultas vinculadas a la reciente pelea mediática entre Wanda Nara y Eugenia la China Suárez. A pesar de la insistencia de los cronistas por conocer su mirada frente al enfrentamiento cara a cara, la modelo mantuvo su habitual cordialidad para desmarcarse por completo de cualquier polémica ajena.

Al ser abordada por el ciclo Puro Show sobre cómo impacta este escándalo en su entorno familiar, la conductora explicó el acuerdo cotidiano que sostiene con Benjamín Vicuña para mantener a los menores a salvo de la exposición pública. “Los chicos no se intoxican con nada de esto. No miran tele, no leen portales”, aseguró la jurado respecto al cuidado que implementan en su hogar frente a las noticias del espectáculo.

En esa misma línea, la modelo profundizó sobre los hábitos actuales de consumo audiovisual de los adolescentes y destacó el éxito de la crianza compartida que lleva adelante con el actor chileno. “Hoy los jóvenes eligen el contenido que miran y lo ven en el horario que ellos quieren, es muy distinto a cuando yo era chica. Hemos logrado que tengan una vida lo más normal posible”, detalló ante los micrófonos presentes en el predio porteño.

Cuando la consulta apuntó de manera directa al conflicto entre Wanda Nara y la China Suárez, la empresaria optó por cerrar la puerta a cualquier juicio de valor sobre las involucradas. “No opino, no me gusta opinar de otras madres, de otros padres”, sentenció con firmeza para dejar en claro que no tomará partido en una disputa que no le pertenece.

Finalmente, el cronista le consultó si se animaría a brindarles algún consejo, tomando como referencia el vínculo armonioso que logró construir tanto con Benjamín Vicuña como con Roberto García Moritán por el bienestar de sus hijos. Lejos de asumir ese rol, la modelo volvió a tomar distancia y concluyó: “No lo puedo dar, cada persona sabe lo que hace y no me correspondería tampoco”.