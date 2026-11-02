Pampita se adelantó al verano y mostró cuál será el bikini para la temporada

Carolina Ardohain comenzó a palpitar el verano con una propuesta que combina dos clásicos de la temporada, la microbikini y el pareo. Fiel a su estilo, la modelo eligió un conjunto animal print y mostró cómo llevar el mismo estampado en ambas prendas.

Para esta ocasión, la famosa lució una microbikini en tonos marrones y rosados, con un corpiño triangular de líneas clásicas. El detalle distintivo fueron las argollas doradas en el centro, que sumaron brillo al diseño.

La elección del complemento también fue clave porque Carolina Ardohain incorporó un pareo a juego, anudado a la altura de la cadera, que acompañó la paleta del traje de baño.

Con el estampado como protagonista, la modelo apostó por una combinación sencilla de adaptar a una jornada de playa o pileta. El pareo aportó movimiento y permitió completar el conjunto sin sumar otros colores.

Así, la mediática volvió a poner al animal print entre sus elegidos para el verano, con una propuesta que reúne sensualidad y elegancia en un solo atuendo.