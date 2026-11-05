Pampita se separó nuevamente y estallaron los rumores de que fue infiel

Pampita Ardohain y el deportista Martín Pepa estarían nuevamente separados tras dos años de noviazgo según confirmó Yanina Latorre. Se trata de la tercera ocasión en que sale a la luz la ruptura entre los protagonistas después de varios idas y vueltas donde no habrían podido resolver los desacuerdos y las dificultades provocadas por la distancia. La periodista detalló que "hace 15 días está separada" luego de que el polista regresara a la Argentina hace un mes al finalizar la temporada en Estados Unidos.

Sobre los motivos del distanciamiento la panelista indicó que "él la habría dejado por la misma situación que la crisis anterior: la distancia y su intensidad". Además explicó que "ella está triste, todavía no quería que se sepa porque no se acabó el amor. Ella esperaba irse con él a Punta del Este" para pasar tiempo juntos durante el verano.

En ese sentido también se reflotó la versión de Paula Varela respecto de la incomodidad del entorno de él ante la exposición mediática de los eventos cotidianos de la pareja.

Por último la comunicadora analizó la dinámica de la relación al señalar que "ella bajó el nivel, volvió a viajar con él. Parece que él vino y se sentía sobre exigido. A ella le gusta el vínculo de marido y mujer, pero a él le gusta el noviazgo". Finalmente aclaró que no influyeron celos de por medio ni generaron conflicto interno las versiones mediáticas referidas a Cochito López.