Pampita sobre sus matrimonios: “Capaz por eso me fue como me fue”

Pampita se encuentra en Miami realizando una cobertura especial del Mundial 2026 para la plataforma DGO. Durante una transmisión de streaming junto al conductor Andy Kusnetzoff, la modelo compartió detalles de su vida privada que generaron asombro entre sus compañeros y seguidores.

El momento se produjo cuando el presentador consultó "¿Pampita se va a tomar un mojito?" al observar una bebida en la mesa. La respuesta de la conductora fue inmediata al asegurar "No, no tomo alcohol. Tomo solo limonada" mientras explicaba sus hábitos de consumo.

La sorpresa de Kusnetzoff motivó nuevas preguntas para profundizar en el tema. El periodista indagó "¿Nunca tomaste alcohol? ¿Nunca te emborrachaste?" para intentar comprender el alcance de su declaración.

Ante la insistencia, la modelo fue tajante y afirmó "No, nunca probé ningún tipo de alcohol" aclarando que esta conducta la ha mantenido a lo largo de toda su vida. Ante la duda sobre los brindis públicos, ella especificó que "He tomado cervezas sin alcohol" para cumplir con las tradiciones de fin de año o eventos sociales.

El punto máximo de la charla llegó cuando se abordó el tema de sus celebraciones personales. El conductor quiso saber "¿Y en tus casamientos?" respecto a los festejos de sus uniones previas. Con tono de humor, la modelo remató con una reflexión que se volvió tendencia en las redes sociales al decir "Siempre brindé sin alcohol. Capaz por eso fue que me fue como me fue" entre risas.