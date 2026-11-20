Pampita volvió a captar todas las miradas durante una noche de gala en Buenos Aires. La modelo y conductora protagonizó un sensual baile al ritmo de la música electrónica, en medio de una celebración rodeada de figuras del espectáculo, invitados de etiqueta y una puesta de luces que acompañó el clima festivo.

El momento quedó registrado en un video que comenzó a circular en las redes sociales. En las imágenes, Carolina "Pampita" Ardohain aparece primero de espaldas, con uno de sus brazos levantados y movimientos de cadera al compás de la música. Segundos después, gira hacia la cámara, sonríe y continúa bailando con naturalidad, mientras los invitados disfrutan de la fiesta.

La modelo eligió para la ocasión un vestido largo rojo intenso, cubierto de pequeños brillos. El diseño tenía breteles finos, un escote pronunciado en V, aberturas laterales y una espalda descubierta que se destacó especialmente durante el baile. También contaba con un tajo en la falda que le aportaba movimiento a la prenda.

El estilismo se completó con el cabello lacio y suelto, en un tono más claro hacia las puntas. La combinación del rojo con los destellos del vestido contrastó con las luces azules que iluminaban la pista y terminó de darle protagonismo a su aparición.

La gala en la que Pampita compartió con otras figuras

La celebración se realizó en el Hipódromo de Palermo y correspondió a una nueva edición del Prix Baron B – Édition Solidarité, un evento que reunió a personalidades del espectáculo, la moda y el mundo empresarial.

La gala tuvo un objetivo solidario: recaudar fondos para la Fundación Favaloro. Bajo un código de vestimenta black tie, los invitados asistieron con vestidos largos, diseños de brillos, transparencias y trajes formales.

Entre las figuras que participaron estuvieron Eva de Dominici, Guillermina Valdés, Juanita Tinelli, Cande Tinelli, Mica Tinelli e Iván de Pineda, entre otros invitados.

Pampita coincidió con Benjamín Vicuña

Otro de los detalles de la noche fue la presencia de Benjamín Vicuña, quien asistió acompañado por su pareja, Anita Espasandín. La aparición de ambos se produjo después de las versiones que circularon sobre una posible crisis sentimental, rumores que el actor había desmentido.

La coincidencia también tuvo un dato familiar: Pampita y Vicuña comparten la crianza de sus hijos Bautista, Benicio y Beltrán. Sin embargo, durante la gala, la atención estuvo puesta principalmente en los looks de los invitados y en los momentos que dejó la celebración.