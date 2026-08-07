Pampita y Yanina Latorre se pelearon a los gritos y armaron un escándalo

El regreso de PH a la pantalla de Telefe el próximo sábado por la noche dio un giro inesperado tras permanecer ausente por dos años y medio, desde su última emisión el 30 de diciembre de 2023. Lo que se anticipaba como un retorno de bajo perfil terminó generando un alto impacto a raíz de un enfrentamiento directo entre Pampita y Yanina Latorre durante la grabación del primer capítulo 2026 del ciclo conducido por Andy Kusnetzoff.

La información fue revelada en Intrusos, donde explicaron que había historias sin resolver y sacaron los trapitos al sol. El cruce entre la modelo numero uno del país y una de las mujeres más queridas a lo largo y a lo ancho del extenso territorio argentino, frente a la conductora más picante de la farándula, revolucionó la jornada en los estudios de Palermo y dejó con la boca abierta al resto de los presentes.

En los días previos se advertía que podía pasar algo dada la alta carga en escándalos de los participantes. El grupo estuvo integrado por Pampita, mujer de armas tomar y de decir las cosas de frente; Yanina Latorre; La Joaqui, una de las mujeres del momento dada su repentina y ardorosa separación de Luck Ra; Martín Cirio, uno de los tipos más polémicos del stream; y Diego Leuco, el más tranquilo pero quien también anda rondando siempre la polémica.

Según relató el cronista Alejandro Guatti, ganador del último Martín Fierro en su rubro, lo que se presumía terminó sucediendo después de que "los invitados ya se fastidiaran un poco porque se atrasaron las grabaciones". En la puerta de la locación, el periodista advirtió que "Se armó un operativo especial para resguardar a La Joaqui tanto a la llegada como a la salida para protegerla", aunque sin precisar los motivos de dicha medida.

Al dar detalles sobre el cruce central entre las figuras, Guatti sumó que "Hubo otro enfrentamiento en este programa entre Pampita y Yanina Latorre. Hubo un tenso cara a cara, un reencuentro y un reclamo por cosas que han pasado antes. Hubo un cara a cara, exactamente".

Frente a estas revelaciones, Marcela Tauro, recientemente separada tras cuatro meses de noviazgo, arriesgó una hipótesis al señalar que "por lo que dijo Guatti, Pampita le recriminó algo a Yanina de cuando habló de su separación de Pepa". A su vez, la panelista agregó que "Te dan alcohol y se te suelta la lengua".

Por su parte, Adrián Pallares analizó la personalidad de la modelo y afirmó que "Pampita es muy reclamadora, memoriosa, reclamadora, rencorosa. Todo, todo junto". Del mismo modo, describió el movimiento habitual de la zona al explicar que "en esa esquina hay 400 programas y se cruzan todos. Ahí se está filmando por ejemplo el nuevo formato de Guido Kaczka que es de canto con famosos. Está Guillermo Andino, y cuando imagino a Guillermo Andino cantando me dan ganas de agarrar una almohada y dormirme".