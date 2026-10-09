Un argentino vivió momentos de angustia durante el terremoto que sacudió Panamá este viernes 9 de octubre. Se trata de Julio Hutka, quien se encontraba en el aeropuerto internacional mientras esperaba continuar su viaje de regreso al país, cuando el movimiento sísmico provocó la evacuación de las instalaciones.

En diálogo con TN, el hombre describió la intensidad del temblor y el temor que se apoderó de quienes estaban en el lugar. “Las paredes de vidrio flameaban como hojas, fue una situación bastante fuerte”, relató al recordar cómo se movían las estructuras durante el sismo.

La situación generó incertidumbre entre los pasajeros, que debieron permanecer en una zona segura mientras se evaluaban las condiciones para retomar las operaciones. “La gente tiene pánico, no quiere entrar al aeropuerto”, contó Hutka.

Un viaje que quedó interrumpido por el sismo

El argentino explicó que su presencia en Panamá fue circunstancial, ya que se encontraba realizando una conexión aérea. “Estoy haciendo conexión, venía de San Francisco y tenía que hacer un cambio de vuelo. Fue súper aleatorio”, explicó.

El terremoto alteró sus planes y lo obligó a esperar novedades sobre la reanudación de los vuelos. Según su testimonio, las autoridades habían dispuesto la evacuación y la indicación era permanecer en la pista hasta que la situación se estabilizara.

“Nunca se vivió una situación así”, expresó Hutka, quien definió lo ocurrido como “un susto enorme”.

Un terremoto que sacudió al país

El sismo se registró durante la mañana del viernes y alcanzó una magnitud de 7,7, de acuerdo con la revisión de los datos del Servicio Geológico de Estados Unidos. El epicentro se ubicó cerca de la comunidad de La Pitaloza, en la provincia de Herrera, y el movimiento se sintió en la capital panameña y en zonas de países vecinos.

El temblor provocó evacuaciones, daños en edificios y nuevas réplicas que mantuvieron en alerta a la población. También se emitieron advertencias preventivas por posible tsunami para sectores de las costas del Pacífico de varios países de América.

Mientras los equipos de emergencia inspeccionaban las estructuras afectadas, las autoridades pidieron mantener la calma y seguir las indicaciones oficiales. Para Hutka, la experiencia inesperada en medio de una conexión aérea quedó marcada por el miedo y la incertidumbre que atravesaron los pasajeros durante el terremoto.