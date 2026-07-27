Pancho Santarén llegará por primera vez a San Juan para la peña La Algarrobera

La música folclórica volverá a ser protagonista en San Juan con una nueva edición de La Algarrobera, una peña que reunirá a destacados artistas provinciales y nacionales el próximo domingo 2 de agosto en Way Club. La jornada comenzará a las 13 y ofrecerá un amplio repertorio musical, gastronomía tradicional y un espacio pensado para compartir en familia o con amigos.

El encuentro será conducido por el animador Javier Recabarren y contará con las actuaciones de Ernesto Villavicencio, La Quimera, Franco Pacheco y Otra Ronda, quienes subirán al escenario a lo largo de la tarde.

El cierre estará a cargo del cantante Pancho Santarén, una de las revelaciones del Festival Nacional de Folklore de Cosquín 2026, que llegará por primera vez a San Juan para presentar su repertorio.

Un debut en tierras sanjuaninas

Oriundo de Tres Arroyos, Santarén se destacó este año en el escenario mayor de Cosquín y desde entonces ha consolidado su proyección dentro del circuito folclórico nacional.

En su presentación en San Juan interpretará un repertorio que incluye zambas, huellas y otras expresiones del cancionero popular argentino, además de composiciones propias.

Entradas y servicios

La organización informó que las entradas tienen un valor de $20.000 y pueden adquirirse comunicándose al 264 316-3772 o a través de la cuenta de Instagram @laalgarrobera26, donde también se brinda información sobre el evento.

Durante toda la jornada habrá servicio de comidas típicas y bebidas, en una propuesta que busca combinar la música en vivo con la tradición gastronómica y el encuentro entre los amantes del folclore.