Desde su creación, el Festival Pangea, busca un camino diferente, la de romper las barreras para propiciar el cruce, la diversidad y la confluencia. Partiendo de esa inquietud, el próximo sábado 31 de octubre, el Chalet Cantoni será el escenario de una nueva edición de este encuentro multidisciplinario pensado y cogestionado para que la música, el teatro, el cine, la danza y las artes visuales pueden convivir en un mismo espacio sin perder su identidad.

Detrás de esta invitación, está la mirada Lucas Martínez, gestor, productor de eventos y músico, que explicó con claridad el diagnóstico que dio origen a todo en una charla con DIARIO HUARPE: "La identidad nuestra tiene que ver con la unión. Lo que se busca a través de unir todo esto justamente es atravesar esos límites que hay entre nichos y poder traccionar públicos. Como artista observo que vos cuando vas a ver una obra de teatro, por ejemplo, te das cuenta de que el público que consume teatro es siempre el mismo. Lo mismo pasa en las tocadas de rock, está todo muy sectorizado".

Ese choque de mundos dio pie al concepto del nombre. "Pangea era el primer continente antes de que se separe, cuando estaba todo unido", sostuvo Lucas. "La identidad va por el lado de la unión, de crear esas nuevas formas de construir que no tengan que ver tanto con la división y con la competencia, sino más con la colaboración y la comunidad".

Festival multiformato

La jornada abrirá puntualmente a las 18 hs. con una primera etapa de ambientación y cruce de lenguajes. Los asistentes podrán recorrer una feria de diseño con 20 stands locales, contemplar exposiciones de artes visuales de referentes como Mercedes Yacante, Matías Ruarte, Iván Manrique, Liliana Poblete y Carolina Herrera, además de presenciar pintura y tatuajes en vivo en simultáneo, todo musicalizado por un DJ.

A partir de las 20 hs. el centro de la escena se trasladará al escenario principal de manera ordenada y por bloques, donde se sucederán la poesía del Slam Boca de Zorro, la danza del Ciclo Convivencia (con Carla Velio), el teatro de Navegantes Teatro y las proyecciones de cine —que incluyen cortometrajes de la ENERC Sede Cuyo (como el ganador de las 48 Horas, Sobre ruedas, junto a El huésped y Auto de juguete) y los estrenos de cine independiente El liberado y La chica—, intercalándose con las presentaciones musicales de Post Cassette y Achus.

Trabajo en red

Lejos de aislarse, el equipo de Pangea entendió desde el primer momento que el motor del crecimiento pasa por el trabajo colaborativo. Por eso, el festival se sostiene en base a un entramado de alianzas entre distintos sectores: "Trabajamos con Movimiento Tren, Hippy Muerto Producciones, Intruses, Estación Alterna, Niño Salvaje, Ciclo de Tortugas, el Slam Boca de Zorro y Casa Estatua", enumeró el productor. "Estamos todos en red, aportando cada uno lo que puede para fortalecernos mutuamente, traccionarnos público y convivir, generando un circuito sano", aseguró.

Autogestión a pulmón

Sin subsidios estatales, ni grandes estructuras económicas, Pangea se sostiene con el esfuerzo colectivo de cada agrupación y artista asociado. En este punto, Lucas afirmó que "hacemos todo muy a pulmón y valoramos mucho la labor artística. Muchas veces no se ve de esa manera y se cree que el artista lo hace por amor al arte y va y lo hace gratis. Esa es una problemática que tenemos los artistas, y para aportar a esa causa decidimos cobrar una entrada: por un lado, para sostener los costos operativos del evento, que es más de lo que parece; y por el otro, para poder pagarle a los artistas lo que se merecen".

Para asistir, en la ticketera digital Avantti se pueden conseguir las entradas, ya está disponible la segunda preventa a $10.000, y en puerta, para el día del evento, estará a $15.000. Además, la organización invita a que cada espectador pueda donar un alimento no perecedero. Lo recaudado será destinado a la Biblioteca Popular Alfonsina Storni, de Rawson.