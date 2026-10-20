Pánico en el show de Ángela Torres en Salta: se desprendió parte del techo

Ángela Torres protagonizó un momento de extrema tensión este sábado 17 de octubre de 2026 en el Teatro Provincial Juan Carlos Saravia, ubicado en la capital salteña, cuando se desprendió parte del techo durante su concierto de la gira nacional No Me Olvides Tour.

Mientras cientos de fanáticos disfrutaban del espectáculo y la artista interpretaba la canción titulada Favorita, fragmentos de mampostería cayeron de manera inesperada sobre el sector de las butacas destinadas al público asistente.

Lejos de entrar en pánico en el escenario, la cantante mantuvo la calma, continuó cantando y realizó señas urgentes a su equipo técnico para alertar sobre la situación mientras observaba atentamente la zona afectada.

A pesar de la gravedad del episodio ocurrido en el establecimiento cultural, las autoridades confirmaron que no se registraron víctimas fatales ni personas heridas de gravedad entre los espectadores presentes en el recinto.

La secuencia quedó registrada en varios videos grabados por los asistentes y rápidamente se viralizó en las redes sociales, donde una seguidora declaró: “Se estaba cayendo el techo del teatro, por Dios, casi la perdemos”.