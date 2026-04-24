Hacer algo rico y casero en casa es mucho más simple de lo que parece cuando tenemos a mano una fórmula que funciona siempre. No hace falta tener un título de chef para lograr esos discos dorados, livianos y flexibles que resuelven cualquier antojo en cuestión de minutos. La magia de este postre reside en su versatilidad, ya que la base es neutra y permite jugar con texturas y aromas según lo que tengamos en la heladera.

Para obtener unas doce unidades, el proceso comienza batiendo dos huevos con 250 ml de leche. El paso siguiente es incorporar 125 g de harina de trigo 0000 de forma gradual para evitar los grumos, sumando una pizca de sal, una cucharadita de azúcar y el componente esencial: una cucharadita de aceite o manteca derretida. Una vez que la mezcla está lisa, hay un paso que Marisa Cortéz destaca como "súper importante porque se hidrata bien la harina" y es dejarla reposar durante 20 minutos.

Al momento de ir al fuego, se recomienda usar una sartén antiadherente apenas pincelada con manteca. El punto justo para girarlos es "cuando se formen pequeñas burbujas en la superficie de la masa y esta se ponga opaca". Si buscamos algo distinto, la masa se puede personalizar con vainilla, ralladuras, canela o incluso cacao amargo para un perfil más intenso.

Las opciones de relleno elevan la experiencia. El clásico de dulce de leche con banana gana puntos si se sirve con una salsa del mismo dulce calentada al microondas. Para quienes prefieren algo tibio, las manzanas salteadas en manteca con azúcar y canela son ideales, especialmente si se acompañan con crema o yogur griego. Finalmente, la versión de chocolate y frutos secos ofrece un contraste crocante irresistible. Para manipularlos sin miedo, Marisa sugiere que "los sujetas con una espátula desde abajo y giras", asegurando un resultado impecable en cada intento.