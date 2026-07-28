La crisis institucional del fútbol italiano sumó un nuevo capítulo. Paolo Maldini renunció como director deportivo de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) apenas 15 días después de haber asumido el cargo, en medio de un fuerte conflicto con la dirigencia.

Junto al histórico capitán del Milan también dejó su función su asesor, Leonardo, lo que dejó vacante el proyecto de reconstrucción deportiva que la entidad había puesto en marcha tras la ausencia de Italia en los últimos tres Mundiales.

Según informaron medios italianos, la ruptura se produjo por profundas diferencias entre Maldini y el presidente de la FIGC, Giovanni Malagò, sobre el rumbo que debía tomar la selección nacional y la elección del nuevo entrenador.

Uno de los principales objetivos del exfutbolista era contratar a Pep Guardiola para iniciar un nuevo ciclo al frente de la Azzurra. Sin embargo, el técnico español rechazó la propuesta al manifestar que desea mantenerse alejado del fútbol durante un tiempo para dedicarse a su familia.

Posteriormente, Maldini también intentó convencer a Carlo Ancelotti, actual entrenador de la selección de Brasil, pero tampoco logró avanzar en esa negociación.

Frente a esas negativas, el dirigente impulsó la contratación de Andrea Pirlo. No obstante, la posibilidad quedó descartada luego de que trascendiera la participación del exmediocampista como embajador de una casa de apuestas rusa, situación que generó cuestionamientos políticos y mediáticos y llevó a la Federación a frenar su incorporación.

La decisión de descartar a Pirlo terminó de quebrar la relación entre Maldini y la conducción de la FIGC, que derivó en la renuncia del exdefensor.

Tras su salida, la Federación analiza distintas alternativas para cubrir tanto el cargo de director deportivo como el del futuro entrenador. Entre los candidatos para asumir el banco aparecen Roberto Mancini y Antonio Conte, mientras que para reemplazar a Maldini comenzó a sonar con fuerza el nombre del excapitán de la selección italiana, Giorgio Chiellini.

La salida de Maldini representa un nuevo golpe para el fútbol italiano, que continúa inmerso en un proceso de reestructuración luego de una de las etapas más complejas de su historia reciente.