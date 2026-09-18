PAP y DREAM se unen para competir por el transporte de Vicuña

La licitación de transporte de personal para el proyecto minero Vicuña generó un movimiento relevante entre las empresas que compiten por quedarse con el servicio. Las dos principales firmas del sector en San Juan, PAP y DREAM, perteneciente al grupo 20 de Junio, decidieron conformar una Unión Transitoria de Empresas (UTE), según informaron a Canal 13 San Juan, para presentar una oferta conjunta en la denominada Mega Licitación.

La alianza representa un cambio significativo en el esquema habitual de competencia del transporte minero provincial. Ambas compañías cuentan con una extensa trayectoria en San Juan y prestan servicios en distintos proyectos vinculados a la actividad minera.

A esta sociedad podría sumarse además La Veloz del Norte, empresa integrante del Grupo Flecha Bus. Según trascendidos del sector, la firma habría avanzado en conversaciones para incorporarse a la propuesta conjunta, aunque este punto todavía no fue confirmado oficialmente.

De concretarse la incorporación, la UTE reuniría a tres actores de peso dentro del transporte de pasajeros. La Veloz del Norte forma parte de uno de los principales grupos empresarios del transporte nacional, con presencia y capacidad operativa en diferentes puntos del país.

Una alianza de escala nacional

El dato adquiere relevancia por la capacidad operativa que podrían concentrar las empresas. Según estimaciones difundidas en el sector, PAP, DREAM y eventualmente La Veloz del Norte reúnen una flota superior a los 1.500 buses actualmente operados por estos prestadores.

PAP y DREAM son, desde hace años, dos de las compañías con mayor presencia en el transporte destinado a la minería en San Juan. Su participación se extiende a distintos emprendimientos y proyectos mineros de la provincia, un mercado que podría experimentar una expansión significativa a partir del desarrollo de Vicuña.

La Mega Licitación está vinculada al transporte del personal que trabajará en el proyecto minero Vicuña, uno de los principales desarrollos mineros en cartera para San Juan. La magnitud prevista para la operación llevó a que empresas con presencia local y nacional busquen fortalecer su capacidad para afrontar los requerimientos del futuro servicio.

La conformación de la UTE entre PAP y DREAM y la eventual incorporación de La Veloz del Norte modificarían así el escenario de oferentes, al combinar experiencia en el mercado minero sanjuanino con una estructura de alcance nacional.

Por el momento, la participación de La Veloz del Norte en la alianza permanece como una versión del sector y resta conocer la composición definitiva de la oferta que será presentada en el proceso licitatorio.