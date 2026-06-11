Emprendedores sociales de San Juan llevarán adelante una feria especial por el Día del Padre el próximo viernes 12 de junio, de 10 a 14 horas, en la Plaza Seca del Centro Cívico.

La propuesta se desarrollará bajo el nombre “Papá es Mundial” y reunirá a más de una docena de rubros con opciones de regalos artesanales y de diseño elaborados por emprendedores del Gran San Juan.

En total, participarán más de 70 expositores que ofrecerán productos realizados en madera, metal, hierro, cuero, textiles, cerámica, resina y papelería, entre otros materiales. También habrá propuestas de gastronomía, marroquinería, tejidos, cuchillería, impresión 3D y accesorios.

Los emprendimientos forman parte del Registro Provincial de Emprendedores, un sistema que permite la participación en ferias y capacitaciones impulsadas por la Dirección de Economía Social. Todos los productos son de elaboración artesanal y se comercializan sin intermediarios.

Uno de los aspectos destacados de la feria será la posibilidad de pago mediante billeteras virtuales, facilitando las compras para el público asistente.

La iniciativa busca ofrecer alternativas accesibles y originales para el Día del Padre, al tiempo que promueve el desarrollo de la economía social y el fortalecimiento de los emprendimientos locales.

Durante la jornada también se presentarán el Coro de la Escuela Mosconi y el Ballet de la Dirección de Políticas para Personas Mayores, que acompañarán con intervenciones artísticas.

Además, se informó que otro grupo de emprendedores participará de una segunda feria el domingo 14 de junio en el Chalet Cantoni, de 16 a 20 horas.