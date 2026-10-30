El Gobierno de Córdoba dispuso restricciones en la prestación de servicios de policía adicional durante los días 8, 9 y 10 de noviembre, en el marco de los preparativos para recibir al papa León XIV. La medida busca concentrar la mayor cantidad posible de efectivos en el operativo especial de seguridad previsto para la llegada del Pontífice, que encabezará una misa multitudinaria el martes 10 de noviembre.

Según informó El Doce, la Policía de Córdoba estableció un régimen excepcional y temporal que afectará principalmente a eventos deportivos, recreativos, culturales y espectáculos públicos. La disposición estará vigente en todo el territorio provincial, aunque las restricciones serán más estrictas en la capital durante la jornada central de la visita.

Durante el domingo 8 y el lunes 9 de noviembre no se autorizarán servicios de policía adicional para actividades organizadas en espacios públicos de ninguna localidad cordobesa. En tanto, los eventos que se desarrollen en establecimientos privados serán evaluados individualmente, según la disponibilidad de efectivos y las necesidades operativas.

Restricción total durante la visita de León XIV

El martes 10 de noviembre, día en que el Papa llegará a Córdoba, las limitaciones serán más amplias en la capital provincial. Durante esa jornada no se prestarán servicios de policía adicional para eventos públicos ni privados.

La decisión alcanzará a encuentros deportivos, actividades recreativas, espectáculos culturales, bailes, festivales y otras propuestas que requieran contratar cobertura policial.

Sin embargo, la restricción no implica una prohibición general de realizar eventos, sino que limita la disponibilidad del servicio adicional de seguridad.

Las autoridades también solicitarán a entidades deportivas, ligas y federaciones que evalúen la reprogramación de encuentros que necesiten presencia policial durante las fechas alcanzadas por la medida.

Qué actividades estarán exceptuadas

La disposición establece excepciones para garantizar el desarrollo de las actividades oficiales vinculadas con la visita papal.

Entre ellas se encuentran las celebraciones religiosas incluidas en la agenda de León XIV, los actos coordinados por la organización y los servicios relacionados directamente con su realización.

También quedarán exceptuadas las tareas esenciales vinculadas con establecimientos de salud, emergencias y protección civil.

Desde el Ministerio de Seguridad provincial aclararon que el objetivo es disponer de los recursos humanos necesarios para garantizar la seguridad de los asistentes sin descuidar las tareas habituales de prevención y respuesta ante emergencias.

En ese sentido, las autoridades señalaron que cualquier reasignación de efectivos del interior provincial deberá garantizar una dotación suficiente de policías en cada localidad.

Un operativo especial por la llegada del Papa

La visita de León XIV está prevista para el martes 10 de noviembre y tendrá como actividad central una misa en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), donde se espera una importante concentración de peregrinos provenientes de distintas provincias, entre ellas San Juan.

Además de la celebración religiosa, el Pontífice realizará un recorrido en papamóvil y participará de actividades en el Arzobispado y la Catedral de Córdoba.

El operativo también contemplará la vigilia prevista para el lunes 9 de noviembre, cuando comenzarán a concentrarse fieles en las inmediaciones del predio.

A nivel nacional, el Ministerio de Seguridad dispuso la conformación de un Comando Unificado Federal para coordinar el despliegue de las distintas fuerzas durante la visita papal, con el objetivo de proteger a los asistentes y garantizar el normal desarrollo de las actividades.

De esta manera, Córdoba avanza con la organización de uno de los operativos de seguridad más importantes del año, ante la llegada de miles de peregrinos que buscarán participar de las celebraciones encabezadas por León XIV.