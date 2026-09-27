El papa León XIV visitará Córdoba el próximo 10 de noviembre y la ciudad ya comenzó a preparar un amplio operativo para recibirlo. El intendente Daniel Passerini anticipó que esperan cerca de un millón de personas durante la misa que se celebrará en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea), en lo que calificó como una visita histórica para la provincia.

Según detalló Passerini, el avión que trasladará al Pontífice está previsto que llegue a Córdoba alrededor de las 9 de la mañana. Una hora después comenzaría la celebración religiosa en Fadea, un espacio que será acondicionado para recibir a cientos de miles de fieles.

La escala cordobesa será, de acuerdo con lo informado por el intendente, la única visita de León XIV al interior del país durante su paso por Argentina. La Municipalidad de Córdoba ya viene haciendo referencia oficialmente a la llegada del Pontífice y confirmó que está programada para el 10 de noviembre.

Después de la misa, está previsto que León XIV realice un recorrido por distintos sectores de la ciudad a bordo del papamóvil hasta llegar al Arzobispado. Posteriormente se trasladará hacia la Catedral de Córdoba, donde encabezará otra actividad.

En la explanada de la Catedral, el Papa brindará un discurso ante unas 3.000 personas especialmente invitadas, según los detalles brindados hasta el momento por las autoridades locales.

Uno de los principales desafíos será la seguridad. Passerini adelantó que el dispositivo contará con la participación conjunta de fuerzas nacionales y provinciales, debido a la magnitud de la convocatoria prevista para esa jornada.

El intendente estuvo recientemente en París, donde participó de un foro internacional de la Unesco presidido por León XIV. Desde allí volvió a referirse a la próxima llegada del Pontífice a Córdoba y la calificó como una “oportunidad histórica” para la ciudad.

Las autoridades toman como referencia las multitudinarias actividades que León XIV viene encabezando. Passerini mencionó particularmente la convocatoria registrada durante una misa en París para dimensionar el movimiento de personas que podría generar su paso por Córdoba.