La espera por la llegada del papa León XIV a la Argentina ya tiene una fecha clave para los fieles. Desde el jueves 8 de octubre a las 12, quedarán habilitados los formularios de inscripción para participar de las principales celebraciones y encuentros previstos durante la visita del Santo Padre.

El registro será gratuito y estará disponible a través del sitio oficial de la visita pastoral. Cada persona podrá anotarse de manera individual o grupal y seleccionar uno o varios de los acontecimientos previstos.

La visita de León XIV al país se desarrollará entre el 8 y el 11 de noviembre, con actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Qué celebraciones requieren inscripción

Entre las actividades para las que se habilitará el registro se encuentran la misa y el encuentro con jóvenes en el Monumento a los Españoles, en Buenos Aires; la misa en Córdoba y el encuentro con seminaristas, sacerdotes y miembros de la vida consagrada en la Catedral de Córdoba.

También será necesario realizar el procedimiento correspondiente para participar de la misa en la Basílica de Luján.

El formulario permitirá indicar distintas modalidades de participación. Los interesados podrán registrarse como peregrinos, personas con discapacidad, consagrados, diáconos, seminaristas o sacerdotes que quieran concelebrar.

A partir de la información ingresada, el sistema indicará los pasos y requisitos correspondientes a cada caso.

La inscripción no garantiza un lugar específico

Desde la organización aclararon que completar el formulario no significa que se asigne un lugar determinado dentro de las celebraciones.

En el caso de las misas, la inscripción funcionará como mecanismo de registro y organización de la participación. Para otros encuentros, como el destinado a jóvenes o el que reunirá al clero y a miembros de la vida consagrada, habrá mecanismos específicos de verificación y aprobación.

La información oficial estará disponible a partir del 8 de octubre en el sitio creado especialmente para la visita.

Cuándo llega León XIV a Argentina

El Papa llegará al país el domingo 8 de noviembre y permanecerá hasta el miércoles 11. Durante esos cuatro días recorrerá Buenos Aires, Córdoba y Luján.

El programa oficial establece que el lunes 9 de noviembre encabezará una misa en el Monumento de los Españoles. El martes 10 viajará a Córdoba, donde celebrará una misa en los terrenos de la Escuela de Aviación Militar y mantendrá distintos encuentros.

Finalmente, el miércoles 11 llegará a Luján para celebrar una misa en la plaza ubicada frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, antes de continuar su viaje hacia Perú.

La llegada del Pontífice será la primera visita de un Papa a la Argentina en 39 años, después del viaje realizado por san Juan Pablo II en 1987. Desde la Conferencia Episcopal Argentina destacaron que el sitio oficial concentrará toda la información sobre las celebraciones, modalidades de acceso y requisitos para participar.