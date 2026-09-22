La llegada del papa León XIV a la Argentina ya comenzó a generar un fuerte movimiento turístico a poco menos de dos meses de su visita. Uno de los puntos que concentra mayor expectativa es Luján, donde el pontífice celebrará una misa el próximo 11 de noviembre y las búsquedas de alojamiento crecieron un 1.803% frente a períodos comparables.

Ante la demanda, agencias de turismo y operadores comenzaron a ofrecer diferentes alternativas para quienes quieran participar de la histórica jornada. Los valores relevados parten desde los $130.000 por persona para viajes por el día, mientras que los paquetes con alojamiento pueden acercarse a los $800.000.

Cuánto cuesta viajar para ver al Papa

Entre las opciones disponibles aparece un viaje por el día con destino a Luján para el 11 de noviembre, con salida desde distintas localidades de Santa Fe. El precio parte de los $130.000 por pasajero e incluye traslado, servicio a bordo, coordinación y asistencia al viajero.

Desde Corrientes y Resistencia se ofrecen alternativas desde $190.000 por persona, mientras que otra propuesta con coche cama y Wi-Fi alcanza los $250.000.

Los precios aumentan considerablemente cuando se incorpora alojamiento. Un paquete que combina Buenos Aires y Luján, con transporte, tres noches de hotel y desayuno, cuesta $685.000 por persona en un establecimiento de tres estrellas y $799.000 en uno de cuatro estrellas.

Cuánto cuesta alojarse en Luján

La fuerte demanda también comenzó a sentirse en los hospedajes. Según el relevamiento publicado por Ámbito, existen opciones en Luján y localidades cercanas que parten desde los US$40 y llegan a los US$77 por noche. Entre las alternativas relevadas en plataformas de reservas, algunos establecimientos alcanzaban los US$135.

También surgieron propuestas más económicas: hay espacios para acampar desde $25.000 por persona y vecinos comenzaron a ofrecer habitaciones particulares. El Municipio de Luján lanzó además una convocatoria para registrar viviendas, quintas, departamentos e instituciones que puedan brindar alojamiento y otros servicios a los peregrinos.

Cuándo estará León XIV en Argentina

La visita de León XIV a la Argentina se desarrollará entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre. El itinerario confirmado contempla actividades en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján.

El miércoles 11, a las 10, el Papa celebrará una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Será una de sus últimas actividades antes de trasladarse al aeropuerto de Ezeiza, donde tendrá lugar la ceremonia de despedida. A las 14 partirá hacia Lima para continuar su gira apostólica por Sudamérica.