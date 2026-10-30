La visita del papa León XIV a Córdoba tendrá como uno de sus momentos centrales una misa multitudinaria prevista para el martes 10 de noviembre en la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA). Ante una convocatoria estimada de entre 500.000 y un millón de personas, las autoridades provinciales recomendaron organizar con anticipación la asistencia y definir desde dónde seguir las actividades.

El cronograma contempla cuatro puntos principales para que los fieles puedan participar: la celebración religiosa en FAdeA, el recorrido del Papamóvil por las avenidas de la capital, un saludo desde el balcón del Arzobispado y un encuentro con representantes de la Iglesia en la Catedral Nuestra Señora de la Asunción.

La misa en FAdeA y la vigilia

La primera actividad será en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones, ubicado en Ruta 20 y avenida Circunvalación. Se estima que allí podrían reunirse alrededor de 800.000 personas.

Las puertas abrirán el lunes 9 de noviembre a las 18, cuando comenzará la Vigilia Joven, con la participación de artistas. La misa encabezada por León XIV está prevista para el martes 10 a las 10. Antes de la celebración, el Papa recorrerá el predio en Papamóvil para acercarse a los asistentes.

El espacio estará organizado por cuadrantes y contará con pantallas de grandes dimensiones para seguir las actividades. Para quienes concurran, se recomienda llevar agua, alimentos, ropa cómoda, protector solar, repelente, medicamentos personales y DNI o pasaporte. También estarán permitidas las bolsas de dormir, reposeras y sillas plegables, aunque no se podrá instalar carpas.

Las autoridades aconsejaron llegar con tiempo y consultar las opciones de estacionamiento y traslado en el sitio oficial elpapaencordoba.com.ar. Además, advirtieron que la desconcentración será paulatina y podría demorar varias horas. Por la cantidad de personas, también podría verse afectada la señal de telefonía celular.

Por dónde pasará el Papamóvil

Una vez finalizada la misa, cuya duración estimada es de dos horas, León XIV se trasladará hasta avenida Colón y Santa Fe, donde comenzará el recorrido en Papamóvil.

Desde allí avanzará por avenida Colón hasta avenida General Paz y avenida Vélez Sarsfield. Luego continuará por avenida Hipólito Yrigoyen hasta Montevideo, donde se encuentra el Arzobispado.

El trayecto estará preparado para que los fieles puedan acercarse al Pontífice durante su paso. El vehículo circulará a baja velocidad y las avenidas estarán ornamentadas para recibir a los visitantes.

El saludo desde el Arzobispado y la visita a la Catedral

Después del recorrido, el Papa ingresará al Arzobispado y está previsto que en algún momento salga al balcón para saludar a quienes se concentren sobre avenida Hipólito Yrigoyen, entre calle Montevideo y Plaza España. Ese sector tendrá una capacidad estimada de 200.000 personas y contará con pantallas para seguir la transmisión de la misa.

La última actividad de la agenda cordobesa será a las 15:15 en la Catedral Nuestra Señora de la Asunción. Allí, León XIV mantendrá un encuentro de carácter privado con obispos, diáconos, sacerdotes, religiosos, consagrados y seminaristas.

Minutos antes llegará nuevamente en Papamóvil, desde el Arzobispado por avenida Vélez Sarsfield y calle 27 de Abril. Quienes quieran acompañar el encuentro podrán hacerlo desde Plaza San Martín, donde se estima una capacidad aproximada de 15.000 personas.

Los cuatro puntos para seguir la visita