La visita del papa León XIV a Córdoba ya tiene fecha y horario confirmados, pero quienes quieran participar de la multitudinaria misa deberán cumplir un requisito previo. La inscripción será obligatoria para todos los peregrinos que busquen ingresar al predio de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea).

La celebración está prevista para el martes 10 de noviembre a las 10, en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. El registro estará a cargo del Arzobispado de Córdoba, que deberá instrumentar el mecanismo para que los fieles puedan anotarse y obtener la autorización de ingreso.

La medida responde a la magnitud del encuentro y a la necesidad de organizar el acceso y la distribución de las personas dentro del predio. Por el momento, las autoridades trabajan sobre una capacidad estimada de unas 750.000 personas, divididas en sectores de aproximadamente 10.000 a 12.000 asistentes.

Cómo será el operativo

Fadea comenzará a preparar la infraestructura desde el 1 de octubre. El operativo contempla 58 sectores para peregrinos, pantallas gigantes, sistemas de sonido, baños y asistencia sanitaria. También se prevé la instalación de dos hospitales en distintos puntos del predio.

Otro de los desafíos será el traslado de los miles de fieles que llegarán desde Córdoba y otras provincias. Actualmente se contemplan espacios para unos 8.000 vehículos y 5.000 colectivos, aunque la capacidad todavía está siendo evaluada y podría ampliarse.

Entre las alternativas que analiza el Gobierno provincial aparecen centros de transferencia. La idea es que los peregrinos puedan dejar sus vehículos en determinados puntos y continuar hacia Fadea mediante colectivos gratuitos.

Cuándo llegará León XIV

El Papa arribará a Córdoba durante la mañana del martes 10 de noviembre. Según el cronograma confirmado, llegará alrededor de las 9 al Aeropuerto Internacional Ingeniero Taravella y posteriormente se trasladará hacia Fadea para presidir la misa de las 10.

Después de la celebración, recorrerá el predio en papamóvil para saludar a los fieles y continuará con las actividades previstas en la ciudad de Córdoba.

La inscripción previa será, por ahora, la condición necesaria para poder acceder al lugar donde se desarrollará la misa. El mecanismo concreto y los canales oficiales para realizar el registro serán comunicados por el Arzobispado de Córdoba.