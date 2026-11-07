Papa León XIV en la Argentina: cronograma de misas y eventos masivos

El Papa León XIV llegará a la Argentina en un viaje apostólico histórico que se extenderá entre el 8 y el 11 de noviembre. Durante su estadía en el país, el Sumo Pontífice encabezará cuatro ceremonias litúrgicas y encuentros masivos abiertos a la participación del público general. Los fieles podrán acompañar al Santo Padre en la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Córdoba y en la localidad bonaerense de Luján.

La agenda con acceso para la comunidad comenzará el lunes 9 de noviembre a las 11:30 con la celebración de la Santa Misa en el Monumento de los Españoles, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires. Este será el primer contacto masivo del pontífice con la multitud en la capital del país. Las autoridades prevén una gran convocatoria de devotos en el predio palermitano.

El martes 10 de noviembre la actividad se trasladará por la mañana hacia el interior del territorio nacional. A las 10:00 el máximo líder de la Iglesia Católica oficiará la Santa Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar en la provincia de Córdoba. Este acto constituirá el evento principal agendado fuera del área metropolitana de Buenos Aires.

Esa misma jornada por la noche se llevará a cabo un nuevo encuentro en la capital argentina. A las 20:15 el obispo de Roma participará de la Vigilia con los jóvenes, concentración que tendrá lugar nuevamente en el Monumento de los Españoles de la Ciudad de Buenos Aires. El evento nocturno reunirá a delegaciones juveniles de distintos puntos del mapa nacional.

El itinerario de celebraciones públicas concluirá el miércoles 11 de noviembre por la mañana. A las 10:00 el Papa León XIV encabezará la Santa Misa de cierre en la Basílica de Luján, en la provincia de Buenos Aires. De este modo finalizarán los actos litúrgicos abiertos a toda la población antes de la partida de la comitiva vaticana.