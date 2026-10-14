El papa León XIV volvió a caminar por su habitación y los análisis de sangre y la radiografía de tórax dieron resultados dentro de los parámetros esperados tras la cirugía de pulmón a la que fue sometido el martes. Así lo informó el Vaticano este miércoles 14 de octubre, al actualizar el estado de salud del Pontífice, que permanece internado en el Policlínico Gemelli de Roma.

De acuerdo con el parte médico, los controles programados confirmaron una evolución posoperatoria normal. Además, León XIV realizó fisioterapia respiratoria y retomó su alimentación habitual, con desayuno y almuerzo.

La actualización llegó después de que la Santa Sede informara que el Papa había pasado una noche tranquila, luego de la intervención quirúrgica. Por el momento, la recuperación transcurre según lo previsto y continuará bajo supervisión médica.

Qué reveló la cirugía de pulmón

La operación se realizó el martes y duró aproximadamente 90 minutos. Durante el procedimiento, los médicos extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica asistida por video. La intervención concluyó con éxito y no se registraron complicaciones.

El examen del tejido extraído confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, un tipo de tumor maligno. La enfermedad había sido sospechada a partir de los estudios preoperatorios.

Aunque el tejido afectado fue extirpado, todavía deben completarse los análisis patológicos para precisar las características del tumor y determinar si será necesario algún tratamiento adicional. Según las evaluaciones médicas citadas por medios internacionales, esos resultados podrían demorar entre 10 y 14 días.

Cuánto tiempo seguirá internado León XIV

La previsión es que el Pontífice permanezca alrededor de una semana en el hospital para completar la recuperación. Su agenda de audiencias fue suspendida hasta el 20 de octubre.

Mientras tanto, continúa la incertidumbre sobre su viaje a Sudamérica, previsto entre el 6 y el 17 de noviembre, con visitas programadas a Uruguay, Argentina y Perú. La decisión dependerá de su evolución y de los resultados médicos pendientes.

Por ahora, el Vaticano no confirmó cambios definitivos en la gira. La prioridad es que León XIV complete el posoperatorio y que los especialistas determinen si necesita otros procedimientos o tratamientos.