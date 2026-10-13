La salud del papa León XIV continúa bajo observación médica luego de la cirugía a la que fue sometido este martes 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma. Tras confirmarse que el pontífice de 71 años tenía un adenocarcinoma pulmonar, el infectólogo argentino Roberto Debbag advirtió que los próximos tres o cuatro días serán fundamentales para evaluar su recuperación y determinar cómo evolucionará después de la intervención.

"El diagnóstico es precoz, esto le da una probabilidad de curación. Los próximos tres o cuatro días son clave para la recuperación de la cirugía", aseguró el especialista, quien analizó el estado de salud del Papa y las posibilidades de retomar sus actividades habituales.

En ese sentido, Debbag destacó que las primeras informaciones médicas resultan alentadoras debido a las características de la lesión y al procedimiento utilizado para extirparla. "Pareciera que todo es muy favorable, no solo por la técnica que utilizaron, sino por la resección completa del lóbulo del pulmón y el tamaño del tumor", explicó.

Asimismo, señaló que, si se confirman las condiciones que los profesionales habían evaluado antes de la intervención, el pronóstico a largo plazo podría resultar favorable. No obstante, remarcó que recibir un diagnóstico de cáncer representa una situación importante para cualquier paciente, incluso cuando la enfermedad es detectada de manera temprana.

Qué pasará con la gira del Papa por Latinoamérica

Uno de los principales interrogantes es la posibilidad de que León XIV concrete su gira por Latinoamérica, prevista para noviembre, que incluye visitas a Uruguay, Argentina y Perú.

Sobre este punto, Debbag explicó que la decisión de viajar "no tiene que ver solo con el estado físico, sino con lo emocional", en referencia al impacto que puede generar el diagnóstico y al proceso de recuperación que deberá atravesar el pontífice.

Por el momento, no se anunció oficialmente la suspensión del viaje, aunque su realización dependerá de la evolución médica del Papa durante las próximas semanas.

Qué informó el Vaticano sobre la operación

El Vaticano confirmó que León XIV fue sometido a una cirugía torácica para extirpar el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica asistida por video. Durante el procedimiento, los estudios confirmaron que la lesión correspondía a un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer.

La intervención estuvo a cargo de un equipo encabezado por el cirujano Stefano Margaritora y tuvo una duración aproximada de 90 minutos. Según el parte médico, la operación se desarrolló sin complicaciones y el pontífice despertó con normalidad.

Luego de un breve período de observación, León XIV regresó a su habitación en el hospital, donde continuará bajo seguimiento médico. Mientras tanto, sus audiencias y compromisos oficiales permanecerán suspendidos hasta el 20 de octubre.