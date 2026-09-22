La próxima visita del papa León XIV a la Argentina tendrá un detalle particular: dos de los vehículos que utilizará durante sus traslados serán preparados en el país. Toyota Argentina trabaja sobre unidades de la Hilux producida en Zárate para adaptarlas a las exigencias establecidas por el Vaticano.

La preparación de un Papamóvil no queda librada al diseño de cada fabricante. La Santa Sede establece protocolos que buscan combinar seguridad con un elemento central de las recorridas papales: que el pontífice pueda mantener contacto visual con las multitudes. Sin embargo, muchos detalles técnicos vinculados con la protección se mantienen bajo reserva.

Cómo debe ser un Papamóvil

Uno de los principales requisitos es la visibilidad. León XIV deberá poder ser visto durante todo el recorrido y, al mismo tiempo, tener visión directa del público. Para lograrlo, el vehículo puede incorporar una estructura elevada sobre el chasis, además de un asiento especial o una posición que permita al Papa permanecer de pie con elementos de sujeción.

La mecánica también requiere modificaciones. En sectores con grandes concentraciones de personas, estos vehículos están preparados para circular a velocidades controladas de entre 5 y 10 kilómetros por hora. El motor debe responder durante períodos prolongados a baja velocidad y la suspensión necesita brindar estabilidad a la estructura destinada al pontífice.

Otro aspecto central es la seguridad. Según las condiciones de cada visita, la configuración puede ser abierta o cerrada e incorporar vidrios de protección o deflectores laterales. También se contempla el refuerzo de la estructura y espacios destinados a los integrantes de la custodia.

A esto se suman elementos protocolares: el Papamóvil utiliza la matrícula oficial del Vaticano SCV 1, lleva el escudo del pontífice y las banderas del Vaticano y del país anfitrión.

Dos Hilux preparadas en Zárate

Para la visita de León XIV se prepararán dos unidades especiales sobre la Toyota Hilux. Los vehículos serán acondicionados en la planta bonaerense de Zárate y entregados como donación por la automotriz.

La fabricación de más de una unidad tiene una razón logística: disponer de un vehículo de respaldo y facilitar los traslados durante una agenda que contempla actividades en distintos puntos. Este tipo de esquema es habitual en las visitas papales.

Por el momento, no se difundieron detalles definitivos sobre cómo quedarán configuradas las Hilux ni sobre su nivel de blindaje.

Argentina ya fabricó otros Papamóviles

No será la primera vez que la industria argentina adapte vehículos para una visita papal. En 1982 se utilizó una unidad desarrollada sobre una Ford F-350, mientras que para la visita de Juan Pablo II de 1987 se prepararon, entre otros vehículos, una Renault Trafic y una Chevrolet C-10.

A diferencia de aquellas experiencias, actualmente existen protocolos técnicos más estandarizados. El objetivo sigue siendo combinar protección, funcionamiento a baja velocidad y visibilidad para permitir el contacto del Papa con los fieles.

León XIV estará en Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, con actividades previstas en Buenos Aires, Córdoba y Luján.