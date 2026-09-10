La visita del papa León XIV a la Argentina tendrá un detalle particular sobre cuatro ruedas: Toyota fabricará dos papamóviles especialmente preparados para trasladar al pontífice durante su recorrido por el país.

Los vehículos serán producidos en la planta que la automotriz tiene en Zárate y estarán destinados a facilitar los desplazamientos de León XIV durante una agenda que incluirá actividades en Buenos Aires y Córdoba, además de su paso por Luján.

Dos unidades para la visita

La decisión de fabricar dos papamóviles responde a la distancia entre los distintos puntos de la visita. Una unidad será utilizada en Córdoba y otra quedará destinada a las actividades en Buenos Aires y Luján.

Los vehículos serán abiertos y no blindados, una configuración similar a la que León XIV utiliza habitualmente para trasladarse entre los fieles y mantener contacto visual con quienes se acercan a saludarlo.

La Toyota Hilux, protagonista

La elección de Toyota tiene además un fuerte vínculo con la industria automotriz argentina. La Toyota Hilux, fabricada en el país, aparece como la base elegida para la adaptación del papamóvil.

La camioneta es uno de los modelos de mayor producción nacional, tiene una fuerte presencia en el mercado argentino y también ocupa un lugar destacado entre los vehículos fabricados en el país que se destinan a la exportación.

Todavía quedan detalles por conocer sobre la transformación definitiva de las unidades, como la configuración de cabina y las características específicas del espacio destinado al Papa.

Un antecedente con la misma camioneta

La elección de la Hilux no es inédita. En 2015, durante la visita del papa Francisco a Kenia, se utilizó una Toyota Hilux de cabina simple adaptada como papamóvil.

También durante la visita de Francisco a Filipinas se utilizó una pick-up modificada, aunque con una configuración diferente. En aquella oportunidad se amplió la parte posterior para permitir que el pontífice pudiera viajar de pie y saludar a los fieles.

Antecedentes en Argentina

La Argentina ya tuvo otros papamóviles durante las visitas de Juan Pablo II. En 1982 se utilizó una Ford F-350, mientras que durante la visita de 1987 se recurrió a una Chevrolet C-10 y una Renault Trafic, esta última con una importante modificación en su parte posterior.

Ahora, casi cuatro décadas después de la última visita de un Papa al país, una camioneta fabricada en Argentina volverá a ocupar un lugar central en el operativo.

León XIV tiene previsto visitar la Argentina en noviembre. El esquema anunciado contempla actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján, con misas y encuentros multitudinarios. El papamóvil será uno de los elementos especialmente preparados para acompañar al pontífice durante esos recorridos.