El papa León XIV recorrerá este martes 10 de noviembre el centro de Córdoba en papamóvil, después de celebrar una misa multitudinaria en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA). El trayecto comenzará en la esquina de avenida Colón y Santa Fe, continuará por General Paz, Vélez Sársfield e Hipólito Yrigoyen y finalizará en el Arzobispado, donde saludará a los fieles desde un balcón.

El pontífice llegará al Aeropuerto Internacional de Córdoba a las 9, donde será recibido por el gobernador Martín Llaryora. Una hora después, a las 10, encabezará la celebración religiosa en FAdeA, antes de trasladarse al centro de la ciudad.

El recorrido en papamóvil está previsto desde las 11:45 aproximadamente, mientras que el saludo desde el Arzobispado será a las 12:30. La agenda continuará a las 15:15 con un encuentro religioso en la Catedral de Córdoba.

Por la visita papal, la Municipalidad dispuso más de 350 cortes de tránsito que comenzaron este lunes y se intensificarán el martes desde las 7. Los colectivos urbanos serán gratuitos durante ambas jornadas y los peatones podrán ubicarse en los sectores habilitados para observar el paso de León XIV.

Por qué calles pasará el papamóvil en Córdoba

Después de la misa, el Papa saldrá de FAdeA en un vehículo cerrado y circulará por Circunvalación y avenida Colón hasta la intersección con Santa Fe.

En ese punto subirá al papamóvil para comenzar el recorrido por las principales calles céntricas. Avanzará por avenida Colón hasta General Paz y continuará por Vélez Sársfield e Hipólito Yrigoyen hasta llegar al Arzobispado.

La avenida Colón estará vallada desde Circunvalación, por lo que los fieles podrán esperar a lo largo del corredor, incluso en el sector donde el pontífice viajará dentro del vehículo cerrado.

Desde las 7 del martes, estas vías permanecerán cerradas al tránsito particular y solo podrán circular vehículos oficiales y de emergencia.

Dónde podrán ver al Papa en el Arzobispado y la Catedral

A las 12:30 está previsto que León XIV salude desde el balcón del Arzobispado, ubicado sobre avenida Hipólito Yrigoyen y Obispo Trejo.

Quienes quieran presenciar ese momento deberán ingresar por Plaza España. Sobre Yrigoyen, entre Obispo Trejo y la plaza, habrá pantallas para transmitir la misa de FAdeA y el recorrido del papamóvil.

Por la tarde, el pontífice se trasladará hacia la Catedral por Hipólito Yrigoyen, Vélez Sársfield y 27 de Abril.

Allí encabezará un encuentro con sacerdotes, religiosos y seminaristas desde las 15:15. El público podrá seguir la actividad desde Plaza San Martín, con ingreso por calle Buenos Aires.

Más de 350 cortes de tránsito por la visita papal

El operativo de seguridad contempla restricciones en los alrededores de FAdeA, avenida Colón y el casco céntrico de Córdoba.

Desde las 20 de este lunes, la circulación vehicular quedó restringida en avenida Colón y en sectores delimitados por Pueyrredón, Chacabuco-Maipú, Sarmiento-Humberto Primero y Marcelo T. de Alvear.

El martes, desde las 7, los cortes se extenderán al corredor papal, que comprende avenida La Voz del Interior, Circunvalación y Colón.

Las restricciones afectarán a vehículos particulares, mientras que los peatones podrán desplazarse por los sectores habilitados. La circulación se normalizará progresivamente después de las 17.

Recomendaciones para quienes viajen a ver a León XIV

Las autoridades recomendaron llegar con anticipación, utilizar transporte público y evitar desplazarse en vehículos particulares por el centro.

También aconsejaron llevar agua, gorra, protector solar y repelente, además de establecer un punto de encuentro con los acompañantes ante posibles dificultades con la señal de los teléfonos celulares.

Para los peregrinos que lleguen desde San Juan y otras provincias, se recomienda consultar los accesos y estacionamientos oficiales antes de viajar.

Los recorridos de colectivos podrán consultarse en la aplicación Tu Bondi, mientras que los cortes de calles estarán disponibles en el sitio elpapaencordoba.com.ar y en plataformas de navegación.

La visita de León XIV a Córdoba concluirá a las 16:55, cuando partirá hacia el aeropuerto para regresar a Buenos Aires.