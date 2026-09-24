Alejandro “Papu” Gómez tendrá un nuevo desafío en su carrera. A los 38 años, el campeón del mundo con la Selección Argentina dejará el fútbol europeo después de 16 años y continuará su trayectoria en Forte Virtus, equipo de la segunda división de Emiratos Árabes Unidos.

El mediocampista rescindirá su contrato con Padova Calcio, club de la Serie B italiana, y firmará con la institución de Dubái hasta junio de 2027. Para concretar su salida, el argentino decidió resignar tres meses de salario y quedar con el pase en su poder.

Una nueva etapa para el Papu Gómez

Gómez era uno de los referentes del Padova, aunque una lesión en el tobillo derecho condicionó su temporada. El problema físico, que arrastraba desde el Mundial de Qatar 2022, terminó obligándolo a pasar por el quirófano.

Su último partido fue el 21 de marzo, en la derrota por 1-0 ante Palermo. Tras consultar con especialistas, decidió operarse para terminar con los dolores, una intervención que lo dejó afuera durante el resto de la temporada.

Según la información publicada este miércoles, su próximo destino será Forte Virtus. El club tiene como propietario y presidente al empresario italiano Maurizio Setti y compite en el ascenso de Emiratos Árabes Unidos.

El fin de una etapa de 16 años en Europa

La transferencia marcará el cierre de una extensa etapa del Papu en el fútbol europeo. Tras dejar San Lorenzo, pasó por Metalist de Ucrania y luego construyó gran parte de su carrera en Italia.

Su etapa más destacada fue en Atalanta, donde se convirtió en referente y figura. Más tarde jugó en Sevilla, club con el que conquistó la Europa League en 2023, además de vestir las camisetas de Monza y Padova.

Ahora, a los 38 años, afrontará una experiencia completamente diferente y extenderá su carrera profesional al menos hasta mediados de 2027.

Papu Gómez no estará en la despedida de Messi

El futbolista tampoco formará parte de los partidos amistosos que la Selección Argentina disputará durante las próximas semanas y que incluirán la despedida de Lionel Messi del seleccionado.

Tras el Mundial de Qatar 2022 y la sanción por doping que recibió posteriormente, Gómez dejó de ser convocado. Aunque trascendieron versiones sobre un distanciamiento con algunos integrantes del plantel, nunca se conocieron públicamente los motivos.