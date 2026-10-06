Alejandro “Papu” Gómez no estuvo este martes en el Monumental para acompañar a Lionel Messi en su último partido con la Selección Argentina. Aunque había recibido la invitación formal de la AFA para participar de la despedida junto a los campeones del mundo de Qatar 2022, el exmediocampista permaneció en el exterior por compromisos profesionales.

La ausencia tuvo una particularidad: mientras Messi jugaba ante Benín frente a miles de hinchas, Gómez seguía el encuentro desde Kuwait, pero no como espectador. El exfutbolista fue contratado como comentarista estelar para la transmisión oficial del partido realizada por la cadena Shasha.

El nuevo rol del Papu Gómez

Gómez viajó a Kuwait para participar de la cobertura junto al relator Fares Awad y el exfutbolista egipcio Mido. De esta manera, el campeón mundial tuvo una participación diferente en la noche en la que Messi cerró su ciclo con la camiseta argentina.

Actualmente radicado en los Emiratos Árabes Unidos y vinculado al Forte Virtus, el Papu encontró en la televisión una nueva actividad dentro del fútbol después de su etapa como jugador profesional.

La situación le impidió compartir presencialmente con Messi una jornada que reunió a buena parte del plantel que conquistó el Mundial de Qatar. Sin embargo, su presencia en la transmisión le permitió acompañar el acontecimiento desde otra función.

Qué pasó con Gómez después de Qatar

La historia del Papu Gómez con la Selección tuvo su último gran capítulo en el Mundial de Qatar 2022, donde integró el plantel que se consagró campeón.

Después de aquella conquista, el mediocampista quedó alejado de la actividad profesional durante un período prolongado. En octubre de 2023 recibió una suspensión de dos años por un caso de doping y recién pudo regresar al fútbol competitivo a fines de 2025.

Su vuelta se produjo en el Calcio Padova de la Serie B italiana. Posteriormente, continuó su carrera en el fútbol de los Emiratos Árabes Unidos.

Mientras Messi protagonizó en Buenos Aires una despedida cargada de homenajes, el Papu Gómez tuvo que conformarse con seguirla desde Kuwait y desde un lugar diferente al que ocupó durante tantos años: esta vez, frente a un micrófono.