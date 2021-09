Para Arancibia, los dirigentes de Juntos por el Cambio son colaboracionistas del gobierno de Uñac

El candidato a diputado nacional por Consenso Ischigualasto, Marcelo Arancibia, visitó el Café de la Política de Yo Te Invito, en Canal 5 Telesol y se mostró confiado en duplicar la cantidad de votos en las elecciones generales del 14 de noviembre, resultado que lo llevaría a la Cámara Baja. Además cargó contra los dirigentes de Juntos por el Cambio al considerarlos colaboracionistas del gobierno de Sergio Uñac y los responsabilizó de las noticias falsas que circulan por redes sociales sobre la no presentación del espacio opositor en los próximos comicios.

“No nos bajamos de las elecciones, para nada. Todo lo contrario, estamos con más fuerzas que nunca, porque avizoramos un escenario de tercios. Acá hay un diputado en discusión, que es el tercero, que será de la oposición y que estamos convencidos que será de Consenso Ischigualasto”, dijo Arancibia.

Sobre esto último explicó que “aspiramos a duplicar los votos de las PASO (sacaron nueve puntos) para estar en el Congreso de la Nación. Esto no es una expresión de deseo, estamos convencidos de que San Juan necesita una oposición que en nación y provincia enfrente al poder”.

Luego de decir que “Orrego es oposición en nación y oficialista en la provincia”, Arancibia apuntó que “Juntos por el Cambio es colaboracionista en San Juan. En San Juan tienen una relación con el gobierno de Sergio Uñac. El presidente de la UCR (Antonio Falcón) es el apoderado del partido Libres del Sur que es parte del Frente Todos. Hay un senador que le alquila al gobierno de San Juan, hay políticos que son contratistas del Estado. La Justicia no avanza con algunos procesamientos y eso pasa porque en la Legislatura intercambian figuritas en la designación de jueces y empleados. Entonces para ir al Congreso hay que tener la templanza y la trayectoria para hacerlo, yo vengo resistiendo hace 20 años”.

Para cerrar habló del nuevo gabinete de ministros del presidente Alberto Fernández al decir que “avizoro un que esto va a fracasar” y pidió a la ciudadanía que se sume a fiscalización en las elecciones. “No hay que dejarse comprar por este gobierno”, sentenció.

EL TROFEO

¿Quién es mejor Gioja o Uñac?

-Paso palabra. Los dos son malos.

MÁS O MENOS

¿Se considera mejor abogado o mejor político?

Soy mejor político. La abogacía siempre fue un camino a la política, lo que pasa es que muchas veces no me sentí contenido por la política. Yo estuve retirado de la política porque no me gusta la corrupción, algunos entretelones que se hacen y mi decisión de volver a la política es porque veo una oportunidad de que la salida es por la democracia y la república y no por el populismo.

PING PONG

Marcelo Orrego: “Una persona que no entendió el momento político de San Juan. Él le dio la oportunidad al gobierno de ganar esta elección”.

Martín Turcumán: “Un tipo que conocí estos últimos meses y que me parece tenemos las mismas convicciones, de que es posible hacer política en forma transparente”.

Sergio Uñac: “Tuvo la oportunidad de modernizar la Argentina y se conformó con ser un caudillo bien vestido”.

Alberto Fernández: “Nunca me engañó, Alberto Fernández desde que fue funcionario de Menén, compartió lista con gente que revindicaba la dictadura, fue candidato de Cavallo, fue el hombre que hacia el trabajo sucio de Néstor Kirchner y fue quien traicionó a todos. No tiene palabra y es un muy mal presidente”.

Marcelo Arancibia: “Es el hijo de un matrimonio de una Argentina que ya no existe. Mi papá fue tintorero y mi mamá fue peluquera y con mucho esfuerzo lograron tener un patrimonio y hacer que sus hijos fueran profesionales. Yo veo que es modelo familiar en San Juan y la Argentina ya no existen”.