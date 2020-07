Para Barrionuevo, "la economía está peor que el Covid" y pidió emergencia hotelera

Luis Barrionuevo, jefe del sindicato de gastronómicos y hoteleros, alertó sobre la situación económica que afecta a su sector. "La situación económica esta difícil y está peor que el covid, porque ya entramos en mucha desesperación, en muchas historias y anécdotas de lo que son los bares, los restaurantes, los hoteles que cierran. El turismo en general. Estamos en una depresión".

Al mismo tiempo, Barrionuevo aclaró que "Argentina vivió muchas vicisitudes pero esto te angustia mucho, te pone mal. Uno que está en el sector que no trabaja, si estuviera en alguno donde haya una esperanza pero no, ahora se ve la incapacidad de los funcionarios que deberían estar trabajando y haber hecho un comité de crisis, un plan de trabajo por lo menos para que los que bajan los brazos y cierran tengan esperanza".

En diálogo con Radio Mitre, Barrionuevo específico que si bien hubo una reunión entre Olivos y las cinco cabezas de los sectores hoteleros, gastronómicos y turístico desde entonces "no hubo más reuniones, no hay esperanza para el empresario". Cabe recordar que el sector agrupa a 500.000 trabajadores.

Para el ex diputado, no hay una "luz al final del túnel" pero recalcó que seguirán presionando a los funcionarios para que reabran los comercios. Mencionó el caso de Mar del Plata: "la única esperanza es con los empresarios y la gente en la calle, ¿Mar del Plata cómo abrió? no porque lo quiso Kicillof sino por las marchas, son 700.000 habitantes y es prácticamente una ciudad turística. Se vio acorralado el intendente y esto ha hecho que el consejo deliberante se juegue y saque una resolución de apertura. Todo el mundo salió a hacer deporte, hay gastronomía y funcionó bien. Marcharemos también nosotros por 9 de Julio", aclaró, y recordó que el 50% del sector se agrupa en la Ciudad de Buenos Aires.

"Cuando termine esto no sé cómo paras a la gente, yo viví en el 2000 cuando la gente quería quemar el Congreso. La gente parece mansa pero no le pises la cola", agregó luego.

Sobre el final de la conversación, calificó de "estúpidos" a quienes lo habrían espiado y calificó de "doble comando" la gestión de Alberto.

