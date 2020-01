Para el juez, la empresa "posibilitó" que pudieran subir la cocaína al avión

POR AGENCIA TÉLAM

El juez que investiga el intento de tráfico de más de 87 kilos de cocaína en un avión de carga consideró que la empresa MartinAir, a la que pertenecía el vuelo, "posibilitó" que los sospechosos subieran las tres cajas con la droga a la aeronave porque "no estableció ni ejerció" medidas de seguridad.



"Se vislumbra como mínimo que si hubo una circunstancia que posibilitó el ascenso de las tres cajas con droga al avión secuestrado, esa circunstancia fue, en principio, la deficiencia sistémica de los mecanismos de control que, se entiende prudente y razonable, debió establecer y ejercer la compañía a cargo del vuelo", señaló el juez en lo Penal Económico 9, Javier López Biscayart.



El juez procesó hoy a la empresa MartinAir, 8 de cuyos empleados fueron detenidos en el marco de la investigación, entre ellos los tres pilotos, y le trabó un embargo de 200 millones de pesos.



En su resolución, el magistrado consideró que "no se trata solamente de un caso de infidelidad de sus dependientes. MartinAir no estableció y ejerció medidas idóneas para velar por la seguridad de su operatoria y, en concreto del avión".



"La actitud asumida por MartinAir en el hecho que se investiga tiene correlato con los dichos de su representante legal en la declaración indagatoria que prestara en nombre de la empresa. Las imprecisiones con las que, en términos generales, se pronunció, desconociendo ciertas situaciones puntuales por las que fue interrogado, o no pudiendo dar explicaciones satisfactorias de por qué, algo que no debería ocurrir, pero sin embargo, ocurría", dijo el juez.