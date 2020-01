Para el senador Costa, la deuda que Kicillof quiere posponer "se podría refinanciar con bono local"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El senador bonaerense de Juntos por el Cambio, Roberto Costa, dijo hoy que el vencimiento de deuda que enfrentará Buenos Aires a fin de enero es un "importe menor" y consideró que se trata de "un número que no genera inconvenientes" y que se podría refinanciar "con un bono local en pesos".



"Es un número por el cual, si llegásemos a tener el desacuerdo del 75% de los acreedores, defaultear sería un error muy grande", sostuvo el presidente del bloque opositor de la provincia de Buenos Aires en declaraciones a Radio Mitre al referirse a la propuesta del gobierno bonaerense a los tenedores de bonos con vencimientos en 2021, su consentimiento para prorrogar al 1 de mayo próximo el vencimiento previsto para el próximo 26 de enero.



En una solicitada publicada el 14 de enero, la administración que encabeza el gobernador Axel Kicillof anunció que "solicitará el consentimiento de los tenedores de sus bonos 10,875 % con vencimiento 2021 para aprobar ciertas enmiendas a términos y condiciones".



Costa reconoció que la cuestión "es muy importante" para los bonaerenses y sostuvo que la cifra es "un número que no genera inconvenientes, que se podría refinanciar con un bono local en pesos".



"La realidad es que podemos pagar y, seguramente, pagaríamos mejor con más tiempo", dijo, y añadió que "pedir tiempo para pagar no es vergüenza, lo que está mal y genera desconfianza es decir que no podemos pagar".



Costa explicó que la deuda "no debería ser una gestión de gobierno, sino una cuestión de estado".



"La deuda es de los bonaerenses, la tenemos que afrontar, tenemos que honrarla y tenemos que buscar la forma de pagarla, y eso es responsabilidad del Estado provincial, no solamente del gobierno de turno", concluyó.