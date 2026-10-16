Para que lleven todas: María Becerra habló fuerte de Tini, Wanda Nara y Lali

María Becerra fue la gran estrella de los premios Martín Fierro de la Música al quedarse con el galardón a Mejor Álbum. La cantante de Quilmes asistió junto a su pareja J Rei tras superar dos embarazos ectópicos y severas complicaciones de salud que pusieron en riesgo su vida.

"Yo siento que me salvó. Habrán sabido que tuve un par de temitas, estuve a nada de tocar el arpa, así que reviví como el ave fénix e hice este álbum que me salvó mucho del dolor, pude descargar muchísimo", expresó María Becerra al subir al escenario visiblemente emocionada.

"Sentí muchísimas emociones que no puedo ni explicar, pero realmente este álbum me enseñó que soy mucho más fuerte de lo que pensaba", agregó María Becerra ante todos sus colegas presentes en la ceremonia tras transformar su duelo en una creación musical en el estudio.

Luego de la entrega de estatuillas, María Becerra conversó con la prensa y contó detalles del casamiento de Tini Stoessel. "Me estoy preparando para el casamiento de Tini, ya me llegó la invitación con el dresscode así que estamos viendo qué nos ponemos con Juli", reveló sobre el evento.

Además, María Becerra celebró la unión del pop argentino tras el estreno del tema compartido entre Tini Stoessel y Lali Espósito. "La colaboración de Tini y Lali me hizo llorar, qué momento icónico y qué necesario ese abrazo entre ellas para cerrar una grieta, andá a saber qué las había rivalizado en su momento", opinó la artista.

Para finalizar, María Becerra le dedicó palabras de afecto a Wanda Nara, quien también fue premiada en la gala. "La amo a Wanda Nara, qué persona más icónica. La adoro, se lo merece el premio, es una regia. Ella es vecina mía, me la cruzo todo el tiempo caminando por el barrio", concluyó sobre su relación con la conductora.